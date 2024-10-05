Ф'юрі про реванш з Усиком: відмовиться від обкладинки гри Undisputed, якщо програє

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Колишній чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі став обличчям гри Undisputed. Розробник гри домовився помістити британського боксера на обкладинку.

Ф'юрі радий такій можливості, але відмовиться від неї, якщо програє у реванші чемпіону світу за версією WBC, WBA, WBO Олександру Усику. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube каналу гри Undisputed.

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Ексчемпіон світу заявив, що якщо програє в реванші, то відмовиться від свого місця на обкладинці і передасть це право Олександру Усику.

За його словами, якщо він переможе, то залишить обкладинку собі, але у разі поразки не заслуговує на це право, незалежно від того, що він популярніший за українця.

"Це чудово, але ось що я збираюся зробити: якщо я не виграю цей реванш, я відмовлюся від обкладинки і передам її Усику. Я відмовлюся від цього права і віддам Олександру Великому.

Якщо ж я виграю, а я впевнений у своїй перемозі, то обкладинка залишиться в мене. Але якщо програю, то не заслуговую на неї. Не має значення, хто з нас більш відомий, я готовий це зробити", — сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, на шоу Усик — Ф'юрі в андеркарті відбудеться поєдинок чемпіона світу у легкій вазі Дениса Берінчика.

Раніше НБУ до Дня захисників та захисниць України представив монети, присвячені перемозі Усика над Ф'юрі у травні 2024 року.