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Ф'юрі пообіцяв віддати Усику місце на обкладинці гри Undisputed — що відомо

5 жовтня 2024 12:01
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Ф'юрі про реванш з Усиком: відмовиться від обкладинки гри Undisputed, якщо програє
Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Колишній чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі став обличчям гри Undisputed. Розробник гри домовився помістити британського боксера на обкладинку.

Ф'юрі радий такій можливості, але відмовиться від неї, якщо програє у реванші чемпіону світу за версією WBC, WBA, WBO Олександру Усику. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube каналу гри Undisputed.

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Ексчемпіон світу заявив, що якщо програє в реванші, то відмовиться від свого місця на обкладинці і передасть це право Олександру Усику.

За його словами, якщо він переможе, то залишить обкладинку собі, але у разі поразки не заслуговує на це право, незалежно від того, що він популярніший за українця.

"Це чудово, але ось що я збираюся зробити: якщо я не виграю цей реванш, я відмовлюся від обкладинки і передам її Усику. Я відмовлюся від цього права і віддам Олександру Великому.

Якщо ж я виграю, а я впевнений у своїй перемозі, то обкладинка залишиться в мене. Але якщо програю, то не заслуговую на неї. Не має значення, хто з нас більш відомий, я готовий це зробити", — сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, на шоу Усик — Ф'юрі в андеркарті відбудеться поєдинок чемпіона світу у легкій вазі Дениса Берінчика.

Раніше НБУ до Дня захисників та захисниць України представив монети, присвячені перемозі Усика над Ф'юрі у травні 2024 року.

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