Розлучення Андрія Пятова: ігроманія стала причиною розриву

Юлія та Андрій Пятови. Фото: instagram.com/piat30/

Зрада чи алкогольна залежність не були причиною розлучення Андрія Пятова з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. При цьому проблема є не менш серйозною.

Про справжню причину розлучення Пятова повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За словами Бурбаса причиною розлучення Андрія та Юлії Пятових стала лудоманія. Тренер воротарів "Шахтаря" був зразковим сім’янином, але сім’ю зруйнувала його жага до азартних ігор, через яку, начебто, з’явилися борги.

"За моєю інформацією, (проблема) в іншій залежності. Про це Андрій краще розкаже сам, він пообіцяв додатковий пост, щоб роз’яснити все. Подейкують, що істинною причиною є ігроманія. Причому це триває вже роками, якісь і борги є", — сказав Бурбас.

Андрій та Юлія Пятови одружилися у 2005 році й мають четверо дітей.

У сім'ї підростають доньки Дар’я (2006 рік народження), Мілана (2009), Мая (2014) та син Лев (2019).

Після завершення кар'єри у 2023 році 40-річний Андрій Пятов, уродженець Кропивницького, став тренером воротарів у "Шахтарі".

За час футбольної кар'єри Пятов зіграв 528 матчів, пропустивши 458 голів, а ще у 241 грі зберіг свої ворота "сухими".

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