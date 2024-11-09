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Инсайдер назвал истинную причину развода Пятова с женой

9 ноября 2024 14:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Развод Андрея Пятова: игромания стала причиной разрыва
Юлия и Андрей Пятовы. Фото: instagram.com/piat30/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Предательство или алкогольная зависимость не были причиной развода Андрея Пятова с супругой Юлией после 19 лет брака. При этом проблема не менее серьезная.

Об истинной причине развода Пятова сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По словам Бурбаса, причиной развода Андрея и Юлии Пятовых стала лудомания. Тренер вратарей "Шахтера" был примерным семьянином, но семью разрушила его жажда азартных игр, из-за которой, якобы, появились долги.

"По моей информации, (проблема) в другой зависимости. Об этом Андрей лучше расскажет сам, он пообещал дополнительный пост, чтобы разъяснить все. Говорят, что истинной причиной является игромания. Причем, это длится уже годами, какие-то и долги есть", — сказал Бурбас.

Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году и у них четверо детей.

В семье подрастают дочери Дарья (2006 года рождения), Милана (2009), Мая (2014) и сын Лев (2019).

После завершения карьеры в 2023 году 40-летний Андрей Пятов, уроженец Кропивницкого, стал тренером вратарей в "Шахтере".

За время футбольной карьеры Пятов сыграл 528 матчей, пропустив 458 голов, а еще в 241 игре сохранил свои ворота "сухими".

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин перейдет в известный итальянский футбольный клуб.

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе считает, что ему мешают сыграть в новом клубе.

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа может перебраться в один из топовых клубов Европы.

Андрей Пятов Звездный развод футбол ФК Шахтер жены футболистов

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