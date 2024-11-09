Развод Андрея Пятова: игромания стала причиной разрыва

Инсайдер назвал истинную причину развода Пятова с женой
Предательство или алкогольная зависимость не были причиной развода Андрея Пятова с супругой Юлией после 19 лет брака. При этом проблема не менее серьезная.
Об истинной причине развода Пятова сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Почему Пятов не сохранил семью
По словам Бурбаса, причиной развода Андрея и Юлии Пятовых стала лудомания. Тренер вратарей "Шахтера" был примерным семьянином, но семью разрушила его жажда азартных игр, из-за которой, якобы, появились долги.
"По моей информации, (проблема) в другой зависимости. Об этом Андрей лучше расскажет сам, он пообещал дополнительный пост, чтобы разъяснить все. Говорят, что истинной причиной является игромания. Причем, это длится уже годами, какие-то и долги есть", — сказал Бурбас.
Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году и у них четверо детей.
В семье подрастают дочери Дарья (2006 года рождения), Милана (2009), Мая (2014) и сын Лев (2019).
После завершения карьеры в 2023 году 40-летний Андрей Пятов, уроженец Кропивницкого, стал тренером вратарей в "Шахтере".
За время футбольной карьеры Пятов сыграл 528 матчей, пропустив 458 голов, а еще в 241 игре сохранил свои ворота "сухими".
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