Марина Мороз и Пейдж ВанЗант в откровенной фотосессии для Instagram – фото

Украинский боец UFC снялась в очень откровенной фотосессии
Украинская боец UFC Марина Мороз продолжает поражать мужчин своими откровенными фотосессиями. На этот раз девушка вступила в коллаборацию со звездой MMA и кулачных боев Пейдж ВанЗант.
Фото новой откровенной фотосессии были размещены в Instagram.
Мороз после серии поражений не претендует на титул UFC, но ее пока не уволили. Вероятно, руководство компании привлекает ее количество фолловеров в Instagram, которое составляет 656 тысяч человек. Для промоушена такие показатели очень важны.
Мороз снова разделась на камеру
Мороз и ВанЗант приняли участие в фотосессии, где с еще одной моделью были лишь в одном белье. Девушкам удалось показать не только свои стройные формы, но и удивить образом.
Можно допустить, что девушки появились в образе воительниц, амазонок, которые ищут свою жертву среди мужчин.
Мороз прошла через значительные взлеты и падения в своей карьере в MMA, записав на свой счет 11 побед и 6 поражений.
После успешного дебюта в UFC в 2015 году она привлекла внимание и ее рассматривали как претендентку на титул, но в последние годы столкнулась с проблемами в поединках. Три ее крайних боя завершились поражениями от Дженнифер Майи, Карин Сильви и Джоанн Вуд.
Напомним, ранее своими горячими фото поделилась самая красивая хоккеистка в мире.
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