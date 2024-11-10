Марина Мороз и Пейдж ВанЗант в откровенной фотосессии для Instagram – фото

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Украинская боец UFC Марина Мороз продолжает поражать мужчин своими откровенными фотосессиями. На этот раз девушка вступила в коллаборацию со звездой MMA и кулачных боев Пейдж ВанЗант.

Фото новой откровенной фотосессии были размещены в Instagram.

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Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Мороз снова разделась на камеру

Мороз и ВанЗант приняли участие в фотосессии, где с еще одной моделью были лишь в одном белье. Девушкам удалось показать не только свои стройные формы, но и удивить образом.

Откровенная фотосессия с Мариной Мороз. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Можно допустить, что девушки появились в образе воительниц, амазонок, которые ищут свою жертву среди мужчин.

Марина Мороз (слева) и Пейдж ВанЗант (по центру). Фото: instagram.com/paigevanzant/

Марина Мороз (слева) и Пейдж ВанЗант (справа). Фото: instagram.com/paigevanzant/

Мороз прошла через значительные взлеты и падения в своей карьере в MMA, записав на свой счет 11 побед и 6 поражений.

После успешного дебюта в UFC в 2015 году она привлекла внимание и ее рассматривали как претендентку на титул, но в последние годы столкнулась с проблемами в поединках. Три ее крайних боя завершились поражениями от Дженнифер Майи, Карин Сильви и Джоанн Вуд.

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