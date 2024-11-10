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Украинский боец UFC снялась в очень откровенной фотосессии

10 ноября 2024 09:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Марина Мороз и Пейдж ВанЗант в откровенной фотосессии для Instagram – фото
Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинская боец UFC Марина Мороз продолжает поражать мужчин своими откровенными фотосессиями. На этот раз девушка вступила в коллаборацию со звездой MMA и кулачных боев Пейдж ВанЗант.

Фото новой откровенной фотосессии были размещены в Instagram.

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Мороз после серии поражений не претендует на титул UFC, но ее пока не уволили. Вероятно, руководство компании привлекает ее количество фолловеров в Instagram, которое составляет 656 тысяч человек. Для промоушена такие показатели очень важны.

Марина Мороз
Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Мороз снова разделась на камеру

Мороз и ВанЗант приняли участие в фотосессии, где с еще одной моделью были лишь в одном белье. Девушкам удалось показать не только свои стройные формы, но и удивить образом.

Марина Мороз
Откровенная фотосессия с Мариной Мороз. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Можно допустить, что девушки появились в образе воительниц, амазонок, которые ищут свою жертву среди мужчин.

Марина Мороз
Марина Мороз (слева) и Пейдж ВанЗант (по центру). Фото: instagram.com/paigevanzant/
Марина Мороз
Марина Мороз (слева) и Пейдж ВанЗант (справа). Фото: instagram.com/paigevanzant/

Мороз прошла через значительные взлеты и падения в своей карьере в MMA, записав на свой счет 11 побед и 6 поражений.

После успешного дебюта в UFC в 2015 году она привлекла внимание и ее рассматривали как претендентку на титул, но в последние годы столкнулась с проблемами в поединках. Три ее крайних боя завершились поражениями от Дженнифер Майи, Карин Сильви и Джоанн Вуд.

Напомним, ранее своими горячими фото поделилась самая красивая хоккеистка в мире.

 

Инсайдер рассказал, что жена развелась с футболистом Андреем Пятовым из-за лудомании.

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