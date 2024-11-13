Марина Бех-Романчук поделилась новым пикантным фото в соцсетях

Бех-Романчук снялась в новом пикантном образе — фото
Топовая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто любит радовать фанатов своими фотографиями в соцсетях. Иногда это бывают пикантные фото.
На этот раз Бех-Романчук снова порадовала фанатов интересными снимками в Instagram.
Благодаря своей внешности и отсутствию многих комплексов, присущих обычным людям, Марина собрала на своем аккаунте в Instagram 503 тысячи фолловеров.
Бех-Романчук показала новый пикантный образ
В новой фотосессии Бех-Романчук снялась в черном купальнике. Благодаря игре света и этой одежде акцент был на стройные ноги прыгуньи в длину.
Отметим, что Бех-Романчук со своим мужем, олимпийским призером Токио-2020 по плаванию Михаилом Романчуком проводит отпуск после тяжелого и провального сезона.
На Олимпийских играх в Париже Марина и Михаил, на которых были медальные надежды, показали очень плохие результаты. Бех-Романчук свой провал связала с проблемами с травмами, не позволившими раскрыть свой потенциал. Романчук же жаловался на болезнь, которой заразился после церемонии открытия ОИ.
Напомним, ранее самой красивой футболистке мира пришлось раздеться, чтобы показать себя в образе дьявола.
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