Футболистка Мадлен Райт удивила фанатов пикантной фотосессией в образе дьявола

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

В Англии проживает футболистка, которую многие называют одной из самых красивых в мире. Девушка также работает моделью и активно ведет соцсети.

В одной из последних публикаций Мадлен Райт опубликовала в Instagram фото очень пикантной фотосессии.

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В Instagram у Райт насчитывается 323 тысячи фолловеров, и она пользуется среди них успехом, но это не является ее основным источником дохода. Главный заработок ей приносит страница на OnlyFans, где она популярна у мужчин.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Самая горячая футболистка в мире в образе дьявола

На одной из последних фотосессий девушка разделась до нижнего -белья белого цвета. При этом на ней были красные туфли, такого же цвета перчатки и дьявольские рожки.

К тому же девушка сидела на импровизированном белом "троне", положив руку на череп.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

В 2021 году Райт была исключена из женской команды "Чарльтона", выступавшей во втором дивизионе Англии. Причиной стало видео в соцсетях, на котором она за рулем употребляла алкоголь. После увольнения из клуба девушка быстро добилась успеха на OnlyFans, став одной из ведущих моделей платформы.

В межсезонье 2024 года Райт перешла из команды "Ориент" в "Чешем Юнайтед".

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