Футболістка Мадлен Райт здивувала фанатів пікантною фотосесією в образі диявола

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

В Англії проживає футболістка, яку багато хто називає однією з найкрасивіших у світі. Дівчина також працює моделлю та активно веде соцмережі.

В одній із останніх публікацій Мадлен Райт опублікувала у Instagram знімки з дуже пікантної фотосесії.

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У Instagram у Райт налічується 323 тисячі фоловерів, і вона має серед них успіх, але це не є її основним джерелом доходу. Головний заробіток їй приносить сторінка на OnlyFans, де вона популярна у чоловіків.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Найгаряча футболістка у світі в образі диявола

На одній з останніх фотосесій дівчина роздяглася до нижньої білизни білого кольору. При цьому на ній були червоні туфлі, такого ж кольору рукавички та диявольські ріжки.

До того ж дівчина сиділа на імпровізованому білому "троні", поклавши руку на череп.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

У 2021 році Райт була виключена з жіночої команди "Чарльтона", яка виступала у другому дивізіоні Англії. Причиною стало відео у соцмережах, на якому вона за кермом вживала алкоголь. Після звільнення з клубу дівчина швидко досягла успіху на OnlyFans, ставши однією з провідних моделей платформи.

У міжсезоння 2024 року Райт перейшла з команди "Орієнт" у "Чешем Юнайтед".

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