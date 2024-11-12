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Найкрасивіша футболістка роздяглася для образу диявола — фото

12 листопада 2024 07:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Футболістка Мадлен Райт здивувала фанатів пікантною фотосесією в образі диявола
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Англії проживає футболістка, яку багато хто називає однією з найкрасивіших у світі. Дівчина також працює моделлю та активно веде соцмережі.

В одній із останніх публікацій Мадлен Райт опублікувала у Instagram знімки з дуже пікантної фотосесії.

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У Instagram у Райт налічується 323 тисячі фоловерів, і вона має серед них успіх, але це не є її основним джерелом доходу. Головний заробіток їй приносить сторінка на OnlyFans, де вона популярна у чоловіків.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Найгаряча футболістка у світі в образі диявола

На одній з останніх фотосесій дівчина роздяглася до нижньої білизни білого кольору. При цьому на ній були червоні туфлі, такого ж кольору рукавички та диявольські ріжки.

До того ж дівчина сиділа на імпровізованому білому "троні", поклавши руку на череп.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright
Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

У 2021 році Райт була виключена з жіночої команди "Чарльтона", яка виступала у другому дивізіоні Англії. Причиною стало відео у соцмережах, на якому вона за кермом вживала алкоголь. Після звільнення з клубу дівчина швидко досягла успіху на OnlyFans, ставши однією з провідних моделей платформи.

У міжсезоння 2024 року Райт перейшла з команди "Орієнт" у "Чешем Юнайтед".

Нагадаємо, було названо справжню причину розлучення Андрія П'ятова з дружиною.

У Туреччині відсторонили 61-річного інспектора ФІФА і 24-річну дівчину-арбітра через відео їх статевого акту, що потрапило в мережу.

Раніше найкрасивіша хокеїстка у світі поділилася своїми відвертими фото.

соцмережі футбол OnlyFans дружини футболістів Мадлен Райт

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10:11 Роботи за 37 млн — в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка

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