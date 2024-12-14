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Бех-Романчук показала пикантные фото и видео с отдыха в Дубае

14 декабря 2024 08:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Марина Бех-Романчук показала яркие фото и видео из отпуска в ОАЭ
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем Михаилом Романчуком продолжают свой отпуск после провального сезона. Пара после Карпат отправилась отдыхать в Дубаи, ОАЭ.

Марина поделилась свежими фото и видео со своего отдыха, которые она опубликовала в Instagram.

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Бех-Романчук очень активно ведет социальные сети, где часто публикует пикантные фото. На текущий момент на легкоатлетку подписано 506 тысяч фолловеров.

Бех-Романчук привлекает в Дубае

Марина снова продемонстрировала свое стройное спортивное дело на фоне красивых высоток Дубая. При этом легкоатлетка находилась в бассейне с прозрачными стенками. Благодаря этому фото получились еще более яркими.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Отметим, что вскоре в легкой атлетике начнется активная фаза зимних турниров в помещении. Пока неизвестно, будет ли Марина участвовать на них.

Бех-Романчук за свою карьеру дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира в прыжке в длину и в тройном прыжке. Также на ее счету золотая медаль чемпионата Европы-2022.

Напомним, ранее жена Довбика активно поддерживала мужа во время матча Лиги Европы.

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