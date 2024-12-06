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Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии

6 декабря 2024 07:51
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Марина Бех-Романчук поделилась откровенной фотосессией в соцсетях
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинская прыгунья в длину и тройном прыжке Марина Бех-Романчук провалила 2024 год в спорте. Тем не менее она продолжает оставаться самой привлекательной украинской легкоатлеткой.

Этот статус позволил ей сняться в очередной рекламной фотосессии, снимки из которой она опубликовала в Instagram.

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук чрезвычайно популярна в соцсетях, поскольку не стесняется демонстрировать свою красоту на публику. На девушку в Instagram подписаны 504 тысячи фолловеров.

Бех-Романчук порадовала своих поклонников

Украинская легкоатлетка в рекламной фотосессии появилась в нескольких образах. Зрители увидели ее в розовом платье, где открыты только руки. При этом она не смотрится менее сексуально.

Также было представлено розовое платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло, что у Марины есть чем удивить.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук и ее муж, олимпийский призер Токио-2020 по плаванию Михаил Романчук, сейчас наслаждаются отдыхом после неудавшегося сложного сезона.

На Олимпиаде в Париже, где на пару возлагали большие надежды, оба спортсмена разочаровали результатами. Марина объяснила неудачи травмами, помешавшими ей полностью раскрыть свой потенциал. Михаил же отметил, что его физическая форма ухудшилась из-за болезни, которой он заразился после церемонии открытия Игр.

Напомним, у 17-летнего звездного игрока "Барселоны" Ламина Ямала появилась очень привлекательная девушка.

Раньше свою красоту в новой фотосессии показала легкоатлетка Юлия Левченко.

Также показала себя в откровенном образе девушка Анатолия Трубина.

Марина Бех Легкая атлетика жены футболистов "Красотка" прыжки в длину

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