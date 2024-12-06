Марина Бех-Романчук поділилася відвертою фотосесією в соцмережах

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Українська стрибунка у довжину та потрійному стрибку Марина Бех-Романчук провалила 2024 рік у спорті. Попри це, вона продовжує залишатися найпривабливішою українською легкоатлеткою.

Цей статус дозволив їй знятися в черговій рекламній фотосесії, знімки з якої вона опублікувала в Instagram.

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Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук є надзвичайно популярною в соцмережах, оскільки не соромиться демонструвати свою красу на публіку. Наразі на дівчину в Instagram підписано 504 тисячі фоловерів.

Бех-Романчук потішила своїх шанувальників

Українська легкоатлетка у рекламній фотосесії з’явилася в кількох образах. Глядачі побачили її в рожевій сукні, де відкриті лише руки. При цьому вона не виглядає менш сексуально.

Також була представлена рожева сукня з глибоким декольте, яка підкреслила, що Марина має, чим здивувати.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук та її чоловік, олімпійський призер Токіо-2020 з плавання Михайло Романчук, зараз насолоджуються відпочинком після складного сезону, що видався невдалим.

На Олімпіаді в Парижі, де на пару покладали великі надії, обидва спортсмени розчарували результатами. Марина пояснила невдачі травмами, що завадили їй повністю розкрити свій потенціал. Михайло ж зазначив, що його фізична форма погіршилася через хворобу, якою він заразився після церемонії відкриття Ігор.

Нагадаємо, у 17-річного зіркового гравця "Барселони" Ламіна Ямала з’явилася дуже приваблива дівчина.

Раніше свою красу в новій фотосесії показала легкоатлетка Юлія Левченко.

Також показала себе у відвертому образі дівчина Анатолія Трубіна.