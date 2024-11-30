Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дівчина Трубіна знялася у новій відвертій фотосесії arrow

Дівчина Трубіна знялася у новій відвертій фотосесії

30 листопада 2024 09:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина Анатолія Трубіна Марина Галаган вразила пікантними фото
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Голкіпер лісабонської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін нещодавно відсвяткував річницю стосунків зі своєю дівчиною. Пара разом протягом шести років.

Після річниці Марина Галаган у Instagram опублікувала знімки з нової фотосесії.

Читайте також:
Олександр Зубков
Марина Галаган та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/galaagannn

На відміну від інших дружин футболістів, Галаган не можна назвати активним користувачем соцмереж, адже навіть її сторінку в Instagram закрито. При цьому за дівчину підписано 11,3 тисячі фоловерів.

Нова фотосесія дівчини Трубіна

Марина опублікувала дуже пікантні студійні фото, на яких на ній небагато одягу. Ми бачимо дівчину в одній білизні та піджаку, що точно сподобається її підписникам-чоловікам.

Зазначимо, що з 2015 року наречена футболіста працювала моделлю. У певний момент життя у Галаган навіть був досвід роботи в іншій країні. Також Марина раніше займалася танцями.

Олександр Зубков
Марина Галаган.

Цього сезону Трубін провів за "Бенфіку" 16 матчів, де пропустив 14 м'ячів і провів шість сухих ігор. Трансферна вартість футболіста за версією "Трансфермаркту" складає 25 млн євро.

Нагадаємо, раніше колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський показав нову дівчину.

Дружина футболіста "Шахтаря" Олександра Зубкова показала, що їй пишуть хейтери.

Українська красуня-легкоатлетка Юлія Левченко знялася у новій фотосесії.

футбол Збірна України з футболу Бенфіка Анатолій Трубін дружини футболістів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:22 Прикордонники знищили техніку та склади РФ на Донеччині — відео

11:20 Село на Одещині планує купити солодощів на 700 тис. грн

11:12 Дітям і пенсіонерам — як отримати 1000 грн від Зеленського

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

10:18 ГУР уразило три російських РЛС у Криму — деталі

10:17 Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху

11:22 Прикордонники знищили техніку та склади РФ на Донеччині — відео

11:20 Село на Одещині планує купити солодощів на 700 тис. грн

11:12 Дітям і пенсіонерам — як отримати 1000 грн від Зеленського

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

10:18 ГУР уразило три російських РЛС у Криму — деталі

10:17 Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят