Дівчина Анатолія Трубіна Марина Галаган вразила пікантними фото

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Голкіпер лісабонської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін нещодавно відсвяткував річницю стосунків зі своєю дівчиною. Пара разом протягом шести років.

Після річниці Марина Галаган у Instagram опублікувала знімки з нової фотосесії.

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Марина Галаган та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/galaagannn

На відміну від інших дружин футболістів, Галаган не можна назвати активним користувачем соцмереж, адже навіть її сторінку в Instagram закрито. При цьому за дівчину підписано 11,3 тисячі фоловерів.

Нова фотосесія дівчини Трубіна

Марина опублікувала дуже пікантні студійні фото, на яких на ній небагато одягу. Ми бачимо дівчину в одній білизні та піджаку, що точно сподобається її підписникам-чоловікам.

Зазначимо, що з 2015 року наречена футболіста працювала моделлю. У певний момент життя у Галаган навіть був досвід роботи в іншій країні. Також Марина раніше займалася танцями.

Марина Галаган.

Цього сезону Трубін провів за "Бенфіку" 16 матчів, де пропустив 14 м'ячів і провів шість сухих ігор. Трансферна вартість футболіста за версією "Трансфермаркту" складає 25 млн євро.

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