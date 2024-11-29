Мілевський показав свою нову дівчину — хто вона

Дівчина Артема Мілевського у Кракові (Польща). Фото: instagram.com/mila.myrs/

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак нещодавно стало відомо, що у нього з'явилася близька людина.

Мілевського вже кілька разів бачили разом із миловидною дівчиною на різних заходах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Артем Мілевський почав частіше з'являтися на публіці за останній рік. Ексфутболіст "Динамо" працює асистентом тренера клубу "IGNIS" з української Медіаліги, часто спілкується з шанувальниками у соціальних мережах та регулярно радує їх новими образами. Але особисте життя спортсмена залишається однією з тем, яку він не обговорює. І лише з недавніх пір ситуація змінилася.

Дівчина Артема Мілевського на відпочинку. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Нова дівчина Мілевського

Колишнього футболіста збірної України було декілька разів бачили з гарною шатенкою. Вони разом ходили до ресторанів та робили покупки. Одного вечора Мілевський навіть пожартував з передплатників, опублікувавши фотографію "вибору коляски".

Достеменно не відомо, у яких стосунках полягає пара. Артем не підтверджував, що у нього з новою дівчиною з'явилися романтичні почуття.

Артем Мілевський із дівчиною. Фото: Instagram

Ім'я подруги Мілевського теж не відоме, проте у соціальній мережі вона підписана як mila.myrs. Можна зробити висновок, що дівчина любить подорожувати. Відносини зі спортсменом вона не коментує.

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