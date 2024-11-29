Яремчук може знову змінити клуб та перейти до нового чемпіонату

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук не зміг стати лідером "Олімпіакосу". У грецькому клубі можуть відпустити футболіста до іншої команди вже взимку наступного року.

На Яремчука претендує один із турецьких клубів, повідомляє Fanatik.

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Влітку цього голу "Олімпіакос" заплатив за Романа Яремчука 2 млн євро, проте український футболіст не виправдав надій головного тренера команди Хосе Луїса Менділібара. Форвард зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, але забив лише один гол. Така результативність Романа не влаштовує "Олімпіакос".

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Новий претендент на Яремчука

Грецький клуб має намір продати українського форварда, на якого вже є претенденти. Турецький "Самсунспор" у нинішньому сезоні бореться за чемпіонський титул, але команді Томаса Райса не вистачає атакувальної сили. "Червоні блискавки" є одним з аутсайдерів верхньої частини турнірної таблиці за забитими голами.

Роман Яремчук увійшов до списку потенційних новачків "Самсунспору", який хоче підписати нового форварда вже в січні 2025 року. Ситуація ускладнюється бажанням "Олімпіакосу" заробити на трансфері українця щонайменше 6 млн євро. Турецький клуб готовий запропонувати за Яремчука 2 млн євро. Переговори можуть розпочатися вже найближчим часом.

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