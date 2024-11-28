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Трубін демонстративно не потиснув руку росіянину Головіну

28 листопада 2024 08:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Відео конфлікту Трубіна та Головіна перед матчем Бенфіка - Монако
Анатолій Трубін. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Перед матчем п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна зіграла із "Монако". За суперників португальського клубу грав росіянин Олександр Головін.

Перед початком матчу між українцем та росіянином стався інцидент, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що сталося між Трубіним та Головіним

Перед початком матчу Трубін демонстративно не потис руку Головіну під час привітань команди. Росіянин не зрозумів, що сталося і з подивом подивився на голкіпера, що пішов від нього.

Коли ж матч розпочався, то на 13-й хвилині "Монако" відкрило рахунок. Відзначився голом Елісс Бен-Сегір.

"Бенфіка" відновила паритет на початку другого тайму, коли Вангеліс Павлідіс після помилки захисника та воротаря закотив м'яч у порожні ворота.

На 58-й хвилині "Монако" залишилося у меншості після другої жовтої картки Вільфріда Сінго. При цьому монегаски вдесятьох знову вийшли вперед на 68-й хвилині після удару Сунгуту Магассі.

"Бенфіці" вдалося зрівняти рахунок на 84-й хвилині. Артур Кабрал реалізував свій удар, а за чотири хвилини Зекі Амдуні приніс перемогу гостям.

"Монако" — "Бенфіка" — 2:3

Голи: Бен-Сегір, 13, Магасса, 68 — Павлідіс, 48, Кабрал, 84, Амдуні, 88.

"Монако": Маєцьки — де Олівейра, Сінго, Керер, Енріке (Мавісса-Елебі, 58) — Камара (Магасса, 58), Закарія (Іленікена, 90) — Акліуш, Головін, Бен-Сегір (Салісу, 63) —​​​​​​​ Емболо (Балогун, 63).

"Бенфіка": Трубін — Ба, Отаменді, Араужу, Каррерас — Флорентіну (Амдуні, 66), Еурснес (Ба, 86) — Ді Марія (Рольхайзер, 90), Кекчу, Актюркоглу —​​​​​​​ Павлідіс (Кабрал, 66).

Попередження: Закарія, Керер, Сінго, Мавісса-Елебі — Флорентіну, Каррерас, Актюркоглу.

Вилучення: Сінго, 58 (друга жовта картка).

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футбол Ліга чемпіонів Монако Бенфіка Анатолій Трубін

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