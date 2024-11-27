Левандовський може отримати Золотий м'яч за 2020 рік
Польський форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський може стати володарем "Золотого м'яча". Йдеться про трофей, який футболістові мали вручити ще три роки тому.
Левандовський був головним претендентом на нагороду у 2020 році, нагадує Mundo Deportivo.
Роберт Левандовський був головним претендентом на "Золотий м'яч" у 2020 році. У тому сезоні він забив 55 голів у 47 матчах і завоював три трофеї з мюнхенською "Баварією". Проте через глобальну пандемію коронавірусної інфекції церемонія вручення нагороди не відбулася, і польський футболіст залишився без заслуженого трофея.
Левандовський знову в формі
У нинішньому сезоні лідер атак "Барселони" забив 22 голи й зробив 2 результативні передачі у 19 матчах. Левандовський є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів. У Каталонії розраховують, що польський футболіст залишиться у клубі як мінімум до літа 2026 року.
Завдяки грі Левандовського знову з'явилася інформація про те, що йому можуть вручити "Золотий м'яч" щонайменше за 2020 рік. Не виключено, що Роберт опиниться серед претендентів нагороди через рік, і тоді футбольна несправедливість буде виправлена.
Левандовському вже 36 років. Він уже неодноразово заявляв, що більше цінує командні, а чи не індивідуальні успіхи. Поляк став лише третім футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 100 голів у цьому турнірі.
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