Левандовський може отримати Золотий м'яч за 2020 рік

Роберт Левандовський та Гаві святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Польський форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський може стати володарем "Золотого м'яча". Йдеться про трофей, який футболістові мали вручити ще три роки тому.

Левандовський був головним претендентом на нагороду у 2020 році, нагадує Mundo Deportivo.

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Роберт Левандовський був головним претендентом на "Золотий м'яч" у 2020 році. У тому сезоні він забив 55 голів у 47 матчах і завоював три трофеї з мюнхенською "Баварією". Проте через глобальну пандемію коронавірусної інфекції церемонія вручення нагороди не відбулася, і польський футболіст залишився без заслуженого трофея.

Левандовський знову в формі

У нинішньому сезоні лідер атак "Барселони" забив 22 голи й зробив 2 результативні передачі у 19 матчах. Левандовський є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів. У Каталонії розраховують, що польський футболіст залишиться у клубі як мінімум до літа 2026 року.

Левандовський у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Albert Gea

Завдяки грі Левандовського знову з'явилася інформація про те, що йому можуть вручити "Золотий м'яч" щонайменше за 2020 рік. Не виключено, що Роберт опиниться серед претендентів нагороди через рік, і тоді футбольна несправедливість буде виправлена.

Левандовському вже 36 років. Він уже неодноразово заявляв, що більше цінує командні, а чи не індивідуальні успіхи. Поляк став лише третім футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 100 голів у цьому турнірі.

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