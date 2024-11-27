Левандовский может получить Золотой мяч за 2020 год

Роберт Левандовский и Гави празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский может стать обладателем "Золотого мяча". Речь идет о трофее, который футболисту должны были вручить еще три года назад.

Левандовский был главным претендентом на награду в 2020 году, напоминает Mundo Deportivo.

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Роберт Левандовский был главным претендентом на "Золотой мяч" в 2020 году. В том сезоне он забил 55 голов в 47 матчах и завоевал три трофея с мюнхенской "Баварией". Однако из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции церемония вручения награды не состоялась, и польский футболист остался без заслуженного трофея.

Левандовский снова в форме

В нынешнем сезоне лидер атак "Барселоны" забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах. Левандовский является одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В Каталонии рассчитывают, что польский футболист останется в клубе как минимум до лета 2026 года.

Левандовский в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea

Благодаря игре Левандовского снова появилась информация о том, что ему могут вручить "Золотой мяч" как минимум за 2020 год. Не исключено, что Роберт окажется в числе соискателей награды через год, и тогда футбольная несправедливость будет исправлена.

Левандовскому уже 36 лет. Он уже неоднократно заявлял, что больше ценит командные, а не индивидуальные успехи. Поляк стал всего третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, котором удалось забить 100 голов в этом турнире.

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