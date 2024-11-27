Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Левандовский может получить Золотой мяч за 2020 год arrow

Левандовский может получить Золотой мяч за 2020 год

27 ноября 2024 17:31
Станислав Костюк - Редактор
Левандовский может получить Золотой мяч за 2020 год
Роберт Левандовский и Гави празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский может стать обладателем "Золотого мяча". Речь идет о трофее, который футболисту должны были вручить еще три года назад. 

Левандовский был главным претендентом на награду в 2020 году, напоминает Mundo Deportivo

Читайте также:

Роберт Левандовский был главным претендентом на "Золотой мяч" в 2020 году. В том сезоне он забил 55 голов в 47 матчах и завоевал три трофея с мюнхенской "Баварией". Однако из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции церемония вручения награды не состоялась, и польский футболист остался без заслуженного трофея. 

Левандовский снова в форме 

В нынешнем сезоне лидер атак "Барселоны" забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах. Левандовский является одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В Каталонии рассчитывают, что польский футболист останется в клубе как минимум до лета 2026 года. 

Роберт Левандовский
Левандовский в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea

Благодаря игре Левандовского снова появилась информация о том, что ему могут вручить "Золотой мяч" как минимум за 2020 год. Не исключено, что Роберт окажется в числе соискателей награды через год, и тогда футбольная несправедливость будет исправлена.

Левандовскому уже 36 лет. Он уже неоднократно заявлял, что больше ценит командные, а не индивидуальные успехи. Поляк стал всего третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, котором удалось забить 100 голов в этом турнире. 

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа может уйти из клуба, место в основе займет Андрей Лунин. 

Новым президентом Грузии может стать известный в прошлом футболист национальной команды этой страны. 

Российский вратарь французского "ПСЖ" допустил грубую ошибку, которая позволила "Баварии" обыграть парижан в Лиге чемпионов. 

спорт футбол Роберт Левандовский Барселона Золотой мяч

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

17:42 Буданов отреагировал на расследование по переданным РФ самолетам

17:39 От мороза до тепла — погода завтра от Укргидрометцентра

17:36 Премьер Словакии поедет в Россию на торжества к 9 мая

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:35 Известная группа сняла клип в Чернобыльской зоне — видео

17:27 Скандал в Одессе — школьник просил у учительницы интимные фото

17:16 Стоит быть осторожным — на Харьковщине ожидается снег завтра

17:10 В Тернопольской ОВА сделали неутешительный прогноз о свете

16:57 У экс-нардепа Царева конфисковали имущество на 500 млн грн

17:42 Буданов отреагировал на расследование по переданным РФ самолетам

17:39 От мороза до тепла — погода завтра от Укргидрометцентра

17:36 Премьер Словакии поедет в Россию на торжества к 9 мая

17:35 Известная группа сняла клип в Чернобыльской зоне — видео

17:27 Скандал в Одессе — школьник просил у учительницы интимные фото

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:16 Стоит быть осторожным — на Харьковщине ожидается снег завтра

17:10 В Тернопольской ОВА сделали неутешительный прогноз о свете

16:57 У экс-нардепа Царева конфисковали имущество на 500 млн грн

16:53 Южная Корея против прямых поставок оружия Украине, — СМИ

16:49 Жительница Одесчины публиковала локации ТЦК — как наказал суд

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК