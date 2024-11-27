ПСЖ раскритиковали из-за ошибки россиянина Сафонова в матче с Баварией

Матвей Сафонов во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Французский "ПСЖ" снова не сумел победить в матче Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике с минимальным счетом проиграла "Баварии" в Мюнхене.

Главный тренер "ПСЖ" неудачно выбрал стартовый состав команды, написал журналист Даниэль Риоло.

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В рамках 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бавария" обыграла в Германии "ПСЖ" со счетом 1:0. Ким Мин Джэ забил гол на 38-й минуте, а с 56-й минуты парижане играли в меньшинстве после удаления с поля Усмана Дембеле.

Сафонов допустил грубую ошибку

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике регулярно проводит рокировку игроков основного состава. Это касается и вратарской линии. На важный матч с "Баварией" в основе вышел не Джанлуиджи Доннарумма, а россиянин Матвей Сафонов. Он потерял концентрацию и ошибся в моменте, когда "Бавария" забила гол.

Харри Кейн в матче с "ПСЖ". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Журналисты и болельщики раскритиковали и Сафонова, и главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике. Россиянина считают сильным футболистом, который все же не готов играть в основе французского гранда. Испанскому наставнику вменяют в вину то, что постоянные рокировки состава негативно сказываются на сыгранности команды.

Несмотря на ошибку Сафонов получил оценку 7,5 балла за матч с "Баварией". Он шесть раз спасал ворота своей команды от голов. "ПСЖ" по итогам 5 туров Лиги чемпионов занимает 26 место в турнирной таблице и соседствует с донецким "Шахтером", у которого есть матч в запасе.

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