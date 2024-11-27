Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В ПСЖ считают российского игрока виновником поражения от Баварии arrow

В ПСЖ считают российского игрока виновником поражения от Баварии

27 ноября 2024 10:15
Сергей Романчук - Редактор
ПСЖ раскритиковали из-за ошибки россиянина Сафонова в матче с Баварией
Матвей Сафонов во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Сергей Романчук - Редактор

Французский "ПСЖ" снова не сумел победить в матче Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике с минимальным счетом проиграла "Баварии" в Мюнхене. 

Главный тренер "ПСЖ" неудачно выбрал стартовый состав команды, написал журналист Даниэль Риоло

Читайте также:

В рамках 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бавария" обыграла в Германии "ПСЖ" со счетом 1:0. Ким Мин Джэ забил гол на 38-й минуте, а с 56-й минуты парижане играли в меньшинстве после удаления с поля Усмана Дембеле. 

Сафонов допустил грубую ошибку 

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике регулярно проводит рокировку игроков основного состава. Это касается и вратарской линии. На важный матч с "Баварией" в основе вышел не Джанлуиджи Доннарумма, а россиянин Матвей Сафонов. Он потерял концентрацию и ошибся в моменте, когда "Бавария" забила гол. 

Харри Кейн
Харри Кейн в матче с "ПСЖ". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Журналисты и болельщики раскритиковали и Сафонова, и главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике. Россиянина считают сильным футболистом, который все же не готов играть в основе французского гранда. Испанскому наставнику вменяют в вину то, что постоянные рокировки состава негативно сказываются на сыгранности команды. 

Несмотря на ошибку Сафонов получил оценку 7,5 балла за матч с "Баварией". Он шесть раз спасал ворота своей команды от голов. "ПСЖ" по итогам 5 туров Лиги чемпионов занимает 26 место в турнирной таблице и соседствует с донецким "Шахтером", у которого есть матч в запасе. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может вернуться в основной состав мадридского "Реала". 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров должен решить важную проблему перед противостоянием с Бельгией в Лиге Наций. 

Защитник "Борнмут" Илья Забарный прокомментировал интерес со стороны европейских грандов. 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Бавария

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:27 В Одессе задержали диверсантов — среди них школьник

10:16 Федоров спросил о желаемых услугах в Дії — что ответили украинцы

10:08 В Киеве установят новогоднюю елку — в КГВА назвали условия

09:57 Подольский мост откроют для движения авто — названа дата

09:57 Скандальный директор порта на Одесчине отсудил должность — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:53 В Севастополе раздавались взрывы — над городом виднеется дым

09:41 Воздушные силы сообщили, сколько целей удалось сбить этой ночью

09:25 Нужен ли антивирус на Android-смартфонах в 2024 году

09:25 Оккупанты обстреляли Харьковщину разным оружием — детали от ОВА

09:23 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на среду

10:27 В Одессе задержали диверсантов — среди них школьник

10:16 Федоров спросил о желаемых услугах в Дії — что ответили украинцы

10:08 В Киеве установят новогоднюю елку — в КГВА назвали условия

09:57 Подольский мост откроют для движения авто — названа дата

09:57 Скандальный директор порта на Одесчине отсудил должность — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:53 В Севастополе раздавались взрывы — над городом виднеется дым

09:41 Воздушные силы сообщили, сколько целей удалось сбить этой ночью

09:25 Нужен ли антивирус на Android-смартфонах в 2024 году

09:25 Оккупанты обстреляли Харьковщину разным оружием — детали от ОВА

09:23 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на среду

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК