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Леоненко назвал главный недостаток Реброва в сборной Украины

26 ноября 2024 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Леоненко объяснил, почему сборная Украины не обыграет Бельгию
Сергей Ребров перед матчем команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Эксперт назвал главный недостаток национальной команды.

Леоненко считает невозможным прогресс "сине-желтых" без качественных изменений в игре, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Сборная Украины одержала две победы в шести матчах Лиги Наций и квалифицировалась в плей-офф турнира, где соперником "сине-желтых" станет Бельгия. Однако Виктор Леоненко считает, что у подопечных Сергея Реброва мало шансов на победу над "красными дьяволами". 

Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко
Президент УАФ Андрей Шевченко и тренер Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Леоненко сказал о сборной Украины 

Экс-форвард "Динамо" считает неуместным говорить о возможности победы над Бельгией в условиях, когда "сине-желтые" почти не создают моментов у ворот соперников. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что украинские футболисты привыкли играть от обороны, и тренерский штаб не спешит исправлять эту ситуацию. 

"Я уже Реброву говорил, что ему нужно думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это неясно. У нас что-то не сходится. Говорят, что команда звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол", — заявил Леоненко. 

Сборная Украины сыграет с Бельгией 20 и 23 марта 2025 года. 

Напомним, тренер житомирского "Полесья" во время матча команды чуть не избил одного из арбитров. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик может провести в "Роме" всего один сезон, поскольку игроком интересуется другой клуб. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил статус в команде одного из ее ведущих футболистов. 

Девушка футболиста киевского "Динамо" опровергла слухи о романах с другими игроками команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер Виктор Леоненко

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