Леоненко объяснил, почему сборная Украины не обыграет Бельгию

Сергей Ребров перед матчем команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Эксперт назвал главный недостаток национальной команды.

Леоненко считает невозможным прогресс "сине-желтых" без качественных изменений в игре, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Сборная Украины одержала две победы в шести матчах Лиги Наций и квалифицировалась в плей-офф турнира, где соперником "сине-желтых" станет Бельгия. Однако Виктор Леоненко считает, что у подопечных Сергея Реброва мало шансов на победу над "красными дьяволами".

Президент УАФ Андрей Шевченко и тренер Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Леоненко сказал о сборной Украины

Экс-форвард "Динамо" считает неуместным говорить о возможности победы над Бельгией в условиях, когда "сине-желтые" почти не создают моментов у ворот соперников. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что украинские футболисты привыкли играть от обороны, и тренерский штаб не спешит исправлять эту ситуацию.

"Я уже Реброву говорил, что ему нужно думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это неясно. У нас что-то не сходится. Говорят, что команда звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол", — заявил Леоненко.

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