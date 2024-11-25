У Зинченко может быть новый конфликт в сборной Украины

Ребров изменил статус Зинченко в сборной Украины
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко помог сборной Украины квалифицироваться в плей-офф Лиги Наций. Однако это не означает, что роль игрока в национальной команде останется прежней.
Статус Зинченко в сборной Украины мог измениться, сообщил журналист Игорь Бурбас.
В рамках шестого тура Лиги Наций сборная Украины победила на выезде Албанию со счетом (2:1). Александр Зинченко впервые за несколько матчей вернулся в основной состав национальной команды. Он забил один из голов, который помог "сине-желтым" пробиться в плей-офф турнира.
Новая роль Зинченко в команде
Еще несколько месяцев назад защитник "Арсенала" был вице-капитаном сборной Украины, однако с тех пор многое изменилось. Андрей Ярмоленко перестал считаться капитаном "сине-желтых" и не получает вызовов в национальную команду. Статус Зинченко тоже изменился. Игорь Бурбас не исключает, что это произошло после конфликта игрока с тренером национальной команды, который состоялся в прошлом.
В последних матчах сборную Украины выводит на матчи с капитанской повязкой защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Игорь Бурбас считает, что тренерский штаб национальной команды в праве принимать такие решения, но они могут вызвать бурную реакцию болельщиков из-за отсутствия коммуникации с наставником команды.
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