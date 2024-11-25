Ярмоленко получил тяжелую травму и почти не может двигаться

Ярмоленко нескоро выйдет на поле — у лидера Динамо новая травма
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко восстанавливается от последствий новой травмы. Он повредил Ахиллово сухожилие.
Ветеран работает с реабилитологом и находится за границей, рассказал в своей YouTube-программе журналист Игорь Бурбас.
Андрей Ярмоленко не присутствовал на последнем матче киевского "Динамо", которое в рамках Премьер-лиги обыграло дома "Черноморец" со счетом 3:1. Команда Александра Шовковского ведет борьбу за чемпионский титул, но опытный футболист не в состоянии ей помочь.
Проблемы Ярмоленко со здоровьем
Капитан сборной Украины продолжает лечение за границей. В настоящее время ему даже нельзя тренироваться. Ярмоленко прописали специальный режим реабилитации, при котором необходимо сократить до минимума любую активность.
Журналист отметил, что у Ярмоленко есть мотивация продолжать выступать за "Динамо". Андрей хочет установить несколько достижений в украинском футболе. Однако ему становится все более сложно выходить на поле. Это уже не первая травма игрока в нынешнем сезоне. Недавно он восстановился от другого повреждения, но сразу же снова выбыл из строя.
В сезоне 2024/2025 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 16 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
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