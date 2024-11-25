Ярмоленко получил тяжелую травму и почти не может двигаться

Андрей Ярмоленко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко восстанавливается от последствий новой травмы. Он повредил Ахиллово сухожилие.

Ветеран работает с реабилитологом и находится за границей, рассказал в своей YouTube-программе журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Андрей Ярмоленко не присутствовал на последнем матче киевского "Динамо", которое в рамках Премьер-лиги обыграло дома "Черноморец" со счетом 3:1. Команда Александра Шовковского ведет борьбу за чемпионский титул, но опытный футболист не в состоянии ей помочь.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Проблемы Ярмоленко со здоровьем

Капитан сборной Украины продолжает лечение за границей. В настоящее время ему даже нельзя тренироваться. Ярмоленко прописали специальный режим реабилитации, при котором необходимо сократить до минимума любую активность.

Журналист отметил, что у Ярмоленко есть мотивация продолжать выступать за "Динамо". Андрей хочет установить несколько достижений в украинском футболе. Однако ему становится все более сложно выходить на поле. Это уже не первая травма игрока в нынешнем сезоне. Недавно он восстановился от другого повреждения, но сразу же снова выбыл из строя.

В сезоне 2024/2025 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 16 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Напомним, девушка одного из легионеров "Динамо" ответила на вопрос о том, были ли у нее романы с другими звездами.

Тренер "Александрии" Руслан Ротань объяснил, почему клуб отпустил в аренду Ивана Калюжного.

Во время матча чемпионата Украины по футболу произошел скандал — тренер одной из команд бросился на судью с кулаками.

В мадридском "Реале" может произойти замена главного тренера, клуб уже ищет замену наставнику.