Ярмоленко отримав тяжку травму і майже не може рухатись

Андрій Ярмоленко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відновлюється від наслідків нової травми. Він пошкодив Ахіллове сухожилля.

Ветеран працює з реабілітологом та перебуває за кордоном, розповів у своїй YouTube-програмі журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Андрій Ярмоленко не був присутнім на останньому матчі київського "Динамо", яке в рамках Прем'єр-ліги обіграло вдома "Чорноморець" із рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського веде боротьбу за чемпіонський титул, але досвідчений футболіст не може їй допомогти.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Проблеми Ярмоленка зі здоров'ям

Капітан збірної України продовжує лікування за кордоном. Нині йому навіть не можна тренуватися. Ярмоленко прописали спеціальний режим реабілітації, за якого необхідно скоротити до мінімуму будь-яку активність.

Журналіст зазначив, що Ярмоленко має мотивацію продовжувати виступати за "Динамо". Андрій хоче встановити декілька рекордів в українському футболі. Однак йому стає дедалі складніше виходити на поле. Це вже не перша травма гравця цього сезону. Нещодавно він відновився від іншого пошкодження, але одразу знову вибув з ладу.

У сезоні 2024/2025 Ярмоленко зіграв за "Динамо" 16 матчів у всіх турнірах та забив 5 голів.

Нагадаємо, дівчина одного з легіонерів "Динамо" відповіла на запитання про те, чи мала романи з іншими зірками.

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань пояснив, чому клуб відпустив в оренду Івана Калюжного.

Під час матчу чемпіонату України з футболу стався скандал — тренер однієї з команд кинувся на суддю із кулаками.

У мадридському "Реалі" може відбутися заміна головного тренера, клуб уже шукає заміну наставнику.