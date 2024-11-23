Ротань назвав причину відходу в оренду Калюжного

Руслан Ротань під час тренування "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань прокоментував ситуацію із лідером команди Іваном Калюжним. Футболіста хоче підписати донецький "Шахтар"

Калюжний не поспішає продовжувати контракт із "Олександрією", повідомляє "Український футбол".

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Контракт Івана Калюжного із "Олександрією" завершиться влітку 2025 року. Футболіст поки не підписав нову угоду із клубом, який хотів би зберегти у складі гравця збірної України. У пресі неодноразово з'являлася інформація про те, що Калюжний має складні відносини з тренерським штабом команди, через що він і йшов в оренду в ЛНЗ у 2023 році. Руслан Ротань спростував цю інформацію.

Іван Калюжний із дочкою. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Оренда Калюжного

Тренер "Олександрії" запевнив, що команда ніколи не відмовлялася від футболіста. Проте минулого року Іван Калюжний не міг потрапити до основного складу, оскільки на його позиції грали досвідченіші футболісти.

Ротань та Калюжний обговорили ситуацію, Іван був не проти оренди в іншу команду заради стабільної ігрової практики. Тренер "Олександрії" запевнив футболіста, що він повернеться сильнішим та впевненішим у собі. Ротань заявив, що так і сталося. "Олександрія" зацікавлена у продовженні співпраці з Калюжним.

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