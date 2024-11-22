Бенфіка змінила трансферну вартість Трубіна

Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво "Бенфіки" у січні може отримати запит про трансферну вартість воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З'явився ще один клуб, зацікавлений у переході футболіста.

"Бенфіка" готова відпустити українця, якщо клуб влаштує суму компенсації за гравця, повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін увійшов до списку голкіперів, яких іспанський "Атлетіко" розглядає як заміну для Яна Облака. Словенець вирішив залишити Мадрид наступного літа, оскільки йому пропонують вигідний контракт у Саудівській Аравії.

"Бенфіка" назвала умову для трансферу

Анатолій Трубін не є головним кандидатом на перехід до "Атлетіко". Дієго Сімеоне хоче запросити до команди Еміліано Мартінеса з "Астон Вілли". Якщо цей перехід не відбудеться, "матрацники" спробують підписати Унаї Симона з "Атлетіка" (Більбао).

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Проблема полягає в тому, що англійський та іспанський клуби не хочуть відпускати своїх воротарів. А ось "Бенфіка" готова до трансферу Трубіна, який також опинився у списку "Атлетіко". Португальський клуб хоче отримати за одного з лідерів команди 35 млн євро. При цьому "орли" не готові попрощатися з українцем до кінця нинішнього сезону.

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