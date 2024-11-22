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Трубіна чекають в Іспанії — Бенфіка назвала умову для трансферу

22 листопада 2024 09:24
Сергій Романчук - Редактор
Бенфіка змінила трансферну вартість Трубіна
Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво "Бенфіки" у січні може отримати запит про трансферну вартість воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З'явився ще один клуб, зацікавлений у переході футболіста.

"Бенфіка" готова відпустити українця, якщо клуб влаштує суму компенсації за гравця, повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін увійшов до списку голкіперів, яких іспанський "Атлетіко" розглядає як заміну для Яна Облака. Словенець вирішив залишити Мадрид наступного літа, оскільки йому пропонують вигідний контракт у Саудівській Аравії.

"Бенфіка" назвала умову для трансферу

Анатолій Трубін не є головним кандидатом на перехід до "Атлетіко". Дієго Сімеоне хоче запросити до команди Еміліано Мартінеса з "Астон Вілли". Якщо цей перехід не відбудеться, "матрацники" спробують підписати Унаї Симона з "Атлетіка" (Більбао).

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Проблема полягає в тому, що англійський та іспанський клуби не хочуть відпускати своїх воротарів. А ось "Бенфіка" готова до трансферу Трубіна, який також опинився у списку "Атлетіко". Португальський клуб хоче отримати за одного з лідерів команди 35 млн євро. При цьому "орли" не готові попрощатися з українцем до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, український форвард Роман Яремчук розчарував тренерський штаб "Олімпіакоса" та може покинути команду.

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський пояснив, чому Артем Довбик не забиває голів за збірну України.

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спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін

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