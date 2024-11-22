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Трубина ждут в Испании — Бенфика назвала условие для трансфера

22 ноября 2024 09:24
Сергей Романчук - Редактор
Бенфика изменила трансферную стоимость Трубина
Анатолий Трубин работает с мячом. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергей Романчук - Редактор

Руководство "Бенфики" в январе может получить запрос о трансферной стоимости вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. Появился еще один клуб, который заинтересован в переходе футболиста. 

"Бенфика" готова отпустить украинца, если клуб устроит сумма компенсации за игрока, сообщает A Bola

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Анатолий Трубин вошел в список голкиперов, которых испанский "Атлетико" рассматривает в качестве замены для Яна Облака. Словенец решил покинуть Мадрид следующим летом, поскольку ему предлагают выгодный контракт в Саудовской Аравии. 

"Бенфика" назвала условие для трансфера 

Анатолий Трубин не является главным кандидатом на переход в "Атлетико". Диего Симеоне хочет пригласить в команду Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы". Если этот переход не состоится, "матрасники" попробуют подписать Унаи Симона из "Атлетика" (Бильбао). 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Проблема заключается в том, что английский и испанский клубы не хотят отпускать своих вратарей. А вот "Бенфика" готова к трансферу Трубина, который тоже оказался в списке "Атлетико". Португальский клуб хочет получить за одного из лидеров команды 35 млн евро. При этом "орлы" не готовы расстаться с украинцем до конца нынешнего сезона. 

Напомним, украинский форвард Роман Яремчук разочаровал тренерский штаб "Олимпиакоса" и может покинуть команду. 

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский объяснил, почему Артем Довбик не забивает голы за сборную Украины. 

В киевском "Динамо" решили отпустить в конце года одного из защитников команды. 

"Барселона" выиграла борьбу у мадридского "Реала" за игрока "Байера" и сборной Германии. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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