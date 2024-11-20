Милевский назвал самого проблемного игрока сборной Украины

Футболисты сборной Украины празднуют гол. Фото: Reuters/Florion Goga

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о победе сборной Украины над Албанией в Лиге Наций. Экс-футболист назвал слабое звено в составе "сине-желтых".

Милевский намекнул, что ему не нравится игра сборной Украины, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Сборная Украины одержала победу в гостях над Албанией со счетом 2:1 благодаря двум голам, которые в начале матча забили Александр Зинченко и Роман Яремчук. Артем Милевский считает положительный результат самым важным итогом поединка, но многие моменты в игре команды не понравились бывшему форварду.

Артем Довбик борется за мяч. Фото: Reuters/Florion Goga

Милевский критикует Довбика

Эксперт назвал одной из главных проблем в игре сборной Украины большое количество сумбура. Также Милевский остался не в восторге от действий Довбика, который в этом матче вышел на замену.

Бывший форвард "Динамо" предположил, что у Довбика есть какие-то проблемы, которые мешают Артему демонстрировать свой лучший футбол. Милевский не исключил, что это связано с выступлением нападающего сборной Украины в итальянской "Роме".

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