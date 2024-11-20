Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілевський назвав гравця з проблемами у збірній України arrow

Мілевський назвав гравця з проблемами у збірній України

20 листопада 2024 12:17
Станіслав Костюк - Редактор
Мілевський назвав найпроблемнішого гравця збірної України
Футболісти збірної України святкують гол. Фото: Reuters/Florion Goga
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про перемогу збірної України над Албанією у Лізі Націй. Ексфутболіст назвав слабку ланку у складі "синьо-жовтих".

Мілевський натякнув, що йому не подобається гра збірної України, повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте також:

Збірна України здобула перемогу в гостях над Албанією з рахунком 2:1 завдяки двом голам, які на початку матчу забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук. Артем Мілевський вважає позитивний результат найважливішим підсумком поєдинку, але багато моментів у грі команди не сподобалися колишньому форварду.

Артем Довбик
Артем Довбик виборює м'яч. Фото: Reuters/Florion Goga

Мілевський критикує Довбика

Експерт назвав однією з головних проблем у грі збірної України велику кількість сумбуру. Також Мілевський залишився не в захваті від дій Довбика, який у цьому матчі вийшов на заміну.

Колишній форвард "Динамо" припустив, що Довбик має якісь проблеми, які заважають Артему демонструвати свій найкращий футбол. Мілевський не виключив, що це пов'язано з виступом нападаючого збірної України в італійській "Ромі".

Нагадаємо, у головного тренера збірної України Сергія Реброва залишаються проблеми, які він має вирішити у національній команді.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про трансфер відомого бразильського гравця.

Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова припустила, що емігрує із країни разом із дітьми.

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Артем Мілевський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:42 Пенсії УБД – як оформити та скільки платять

12:40 Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

12:28 Путін готовий до переговорів з Трампом, але є нюанс, — Reuters

12:23 Ще одна категорія чоловіків отримала право на відстрочку

11:59 В Одесі винесли вирок йогу-колаборанту — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:44 Слідом за США — західні країни закрили посольства в Києві

11:37 НБУ оновив валютні обмеження — що повинні знати українці

11:34 Нічна атака ракет та дронів — скільки ворожих цілей збила ППО

11:30 Відмова від служби з релігійних міркувань — що каже закон України

11:27 Проїхати до Молдови з Одеси завтра буде складно — причина

12:42 Пенсії УБД – як оформити та скільки платять

12:40 Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

12:28 Путін готовий до переговорів з Трампом, але є нюанс, — Reuters

12:23 Ще одна категорія чоловіків отримала право на відстрочку

11:59 В Одесі винесли вирок йогу-колаборанту — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:44 Слідом за США — західні країни закрили посольства в Києві

11:37 НБУ оновив валютні обмеження — що повинні знати українці

11:34 Нічна атака ракет та дронів — скільки ворожих цілей збила ППО

11:30 Відмова від служби з релігійних міркувань — що каже закон України

11:27 Проїхати до Молдови з Одеси завтра буде складно — причина

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо