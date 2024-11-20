Мілевський назвав найпроблемнішого гравця збірної України

Футболісти збірної України святкують гол. Фото: Reuters/Florion Goga

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про перемогу збірної України над Албанією у Лізі Націй. Ексфутболіст назвав слабку ланку у складі "синьо-жовтих".

Мілевський натякнув, що йому не подобається гра збірної України, повідомляє "Спорт-Експрес".

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Збірна України здобула перемогу в гостях над Албанією з рахунком 2:1 завдяки двом голам, які на початку матчу забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук. Артем Мілевський вважає позитивний результат найважливішим підсумком поєдинку, але багато моментів у грі команди не сподобалися колишньому форварду.

Артем Довбик виборює м'яч. Фото: Reuters/Florion Goga

Мілевський критикує Довбика

Експерт назвав однією з головних проблем у грі збірної України велику кількість сумбуру. Також Мілевський залишився не в захваті від дій Довбика, який у цьому матчі вийшов на заміну.

Колишній форвард "Динамо" припустив, що Довбик має якісь проблеми, які заважають Артему демонструвати свій найкращий футбол. Мілевський не виключив, що це пов'язано з виступом нападаючого збірної України в італійській "Ромі".

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