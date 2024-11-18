Ребров може поступитися місцем тренера збірної України іноземцю

Сергій Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

На чолі збірної України може стати новий фахівець. Зміни у національній команді мають відбутися до кінця цього року.

Новим головним тренером "синьо-жовтих" буде іноземець, повідомляє Marca.

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Серія невдалих результатів збірної України з футболу в офіційних матчах призвела до того, що все частіше обговорюються кандидатури фахівців, які можуть замінити Сергія Реброва. Будь-яка нова поразка національної команди здатна призвести до заміни її головного тренера.

Сергій Ребров у поєдинку зі збірною Грузії. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Хто може очолити збірну України

Продовження співпраці з Сергієм Ребровим може бути достроково припинено через невдалі результати команди та погану атмосферу в її роздягальні. Після п'яти турів у Лізі Націй "синьо-жовтих" посідають останнє місце у квартеті 1 Ліги В та можуть знизитися у класі за підсумками турніру.

Контракт із Сергієм Ребровим діє до літа 2026 року. Його головним завданням є виведення команди на Кубок світу. Але керівництво УАФ втрачає віру в те, що фахівець упорається з цією місією.

Унаї Мельгоса на тренуванні. Фото: УАФ

Головним кандидатом на посаду наставника збірної України є Унаї Мельгоса. Він працював асистентом Реброва у "Ференцвароші", "Аль-Айні" та збірної України, а нещодавно як головний тренер молодіжної команди вивів її на Євро-2025.

Нагадаємо, колишній форвард збірної України назвав найкращого тренера країни, а також поділився думкою щодо ставлення до критики з боку вболівальників.

У київському "Динамо" розглядають можливість продажу капітана команди та ще двох досвідчених гравців.