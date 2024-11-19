Забарний може опинитися в одному з трьох англійських грандів

Ілля Забарний у матчі проти "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Англійський "Манчестер Сіті" готовий посперечатися з "Челсі" та "Тоттенгемом" за трансфер захисника "Борнмута" та збірної України Іллі Забарного. Керівництво "вишень" збирається вибрати найвигіднішу пропозицію щодо гравця.

"Манчестер Сіті" вважається фаворитом у боротьбі за Забарного, повідомляє The Hard Tackle.

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Впевнена гра Іллі Забарного у складі "Борнмута" не залишилася непоміченою відомими клубами англійської Прем'єр-ліги. Футболістом збірної України цікавляться "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенгем".

Забарний став зіркою АПЛ

"Борнмут" підписав футболіста київського "Динамо" наприкінці січня 2023 року за 15 млн євро. Вкладення швидко окупилося, оскільки українець став одним із лідерів англійської команди. За підсумками минулого сезону він потрапив до списку найкращих молодих футболістів АПЛ.

"Челсі" намагатиметься підписати Забарного, щоб розв'язати проблему в обороні. Тренерський штаб команди незадоволений грою Бадьяшиля та Дісасі.

Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Тоттенгем" хотів запросити українця ще перед його трансфером до "Борнмута", а зараз відновив свій інтерес до гравця. Тренер команди Ангелос Постекоглу вважає, що Забарний може стати основним гравцем команди на довгі роки.

У "Манчестер Сіті" розглядають Іллю Забарного як потенційну заміну Рубену Діашу, який може залишити команду. Проте претендентам на українця буде непросто організувати його перехід. Нещодавно Забарний продовжив контракт із "Борнмутом", який збирається заробити великі гроші на трансфері гравця.

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