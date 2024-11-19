Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На Забарного претендують три клуби на чолі з чемпіоном Англії arrow

На Забарного претендують три клуби на чолі з чемпіоном Англії

19 листопада 2024 17:54
Сергій Романчук - Редактор
Забарний може опинитися в одному з трьох англійських грандів
Ілля Забарний у матчі проти "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Сергій Романчук - Редактор

Англійський "Манчестер Сіті" готовий посперечатися з "Челсі" та "Тоттенгемом" за трансфер захисника "Борнмута" та збірної України Іллі Забарного. Керівництво "вишень" збирається вибрати найвигіднішу пропозицію щодо гравця. 

"Манчестер Сіті" вважається фаворитом у боротьбі за Забарного, повідомляє The Hard Tackle.

Читайте також:

Впевнена гра Іллі Забарного у складі "Борнмута" не залишилася непоміченою відомими клубами англійської Прем'єр-ліги. Футболістом збірної України цікавляться "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенгем".

Забарний став зіркою АПЛ

"Борнмут" підписав футболіста київського "Динамо" наприкінці січня 2023 року за 15 млн євро. Вкладення швидко окупилося, оскільки українець став одним із лідерів англійської команди. За підсумками минулого сезону він потрапив до списку найкращих молодих футболістів АПЛ.

"Челсі" намагатиметься підписати Забарного, щоб розв'язати проблему в обороні. Тренерський штаб команди незадоволений грою Бадьяшиля та Дісасі.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Тоттенгем" хотів запросити українця ще перед його трансфером до "Борнмута", а зараз відновив свій інтерес до гравця. Тренер команди Ангелос Постекоглу вважає, що Забарний може стати основним гравцем команди на довгі роки.

У "Манчестер Сіті" розглядають Іллю Забарного як потенційну заміну Рубену Діашу, який може залишити команду. Проте претендентам на українця буде непросто організувати його перехід. Нещодавно Забарний продовжив контракт із "Борнмутом", який збирається заробити великі гроші на трансфері гравця.

Нагадаємо, у "Челсі" вирішили долю Михайла Мудрика на тлі чуток про звільнення гравця.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров має розв'язати серйозну проблему у національній команді.

Дружина Андрія Пятова після розлучення з ексголкіпером збірної України може емігрувати до іншої країни.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про трансферні плани команди.

спорт футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Ілля Забарний Борнмут

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:38 Данія вже доставила Україні шість F-16 — скільки ще передадуть

18:37 Світло завтра вимикатимуть протягом всього дня — заява Укренерго

18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

18:38 Данія вже доставила Україні шість F-16 — скільки ще передадуть

18:37 Світло завтра вимикатимуть протягом всього дня — заява Укренерго

18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

17:34 Данія планує велику інвестицію в український ОПК — названо суму

17:25 Частину країни завтра чекає негода — Укргідрометцентр дав прогноз

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо