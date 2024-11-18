Мудрику назвали умову для повернення в основу Челсі

Михайло Мудрик у матчі проти збірної Грузії. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вінгер збірної України Михайло Мудрик залишиться у лондонському "Челсі" і на другу половину цього сезону. Головний тренер команди Енцо Мареска задоволений прогресом молодого гравця.

У "Челсі" продовжать запрошувати на "Стемфорд Брідж" талановитих футболістів з усього світу, повідомляє The Chelsea Chronicle.

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Михайло Мудрик теж став одним із найдорожчих придбань в історії "Челсі". Через це багато експертів незадоволені українцем, оскільки вважають, що він не в змозі відпрацювати витрачені на нього гроші.

Що в "Челсі" думають про Мудрика

На початку цього сезону вінгер втратив місце в основі лондонської команди. Новий тренер "синіх" Енцо Мареска окремо працював українцем на тренуваннях, щоб вивести його на новий рівень у кар'єрі.

Михайло Мудрик виборює м'яч. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

У "Челсі" зазначають, що Мудрик виконує всі вказівки наставника команди, який цінує працездатність та бажання вчитися Михайла. Вінгер став стабільним гравцем "синіх" у Лізі Конференцій, де взяв участь у п'яти результативних діях у трьох матчах.

Попри повідомлення про те, що гравець збірної України може залишити "Стемфорд Брідж", у "Челсі" задоволені прогресом Мудрика і хочуть залишити його в команді. Якщо вінгер продовжуватиме демонструвати таке ж старання, як і на початку сезону, він почне отримувати більше ігрового часу.

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