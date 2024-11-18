Мудрику назвали условие для возвращения в основу Челси

Михаил Мудрик в матче против сборной Грузии. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик останется в лондонском "Челси" и на вторую половину нынешнего сезона. Главный тренер команды Энцо Мареска доволен прогрессом молодого игрока.

В "Челси" продолжат приглашать на "Стэмфорд Бридж" талантливых футболистов со всего мира, сообщает The Chelsea Chronicle.

Читайте также:

Новые владельцы "Челси" уже дважды побили клубные трансферные рекорды с момента прихода к власти в 2022 году. Речь идет о подписании Энцо Фернандеса и Мойзес Кайседо.

Михаил Мудрик тоже стал одним из самых дорогих приобретений в истории "Челси". Из-за этого многие эксперты недовольны украинцем, поскольку считают, что он не в состоянии отработать потраченные на него деньги.

Что в "Челси" думают о Мудрике

В начале нынешнего сезона вингер потерял место в основе лондонской команды. Новый тренер "синих" Энцо Мареска отдельно работал в украинцем на тренировках, чтобы вывести его на новый уровень в карьере.

Михаил Мудрик борется за мяч. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

В "Челси" отмечают, что Мудрик выполняет все указания наставника команды, который ценит работоспособность и желание учиться Михаила. Вингер стал стабильным игроком "синих" в Лиге Конференций, где принял участие в пяти результативных действиях в трех матчах.

Несмотря на сообщения о том, что игрок сборной Украины может покинуть "Стэмфорд Бридж", в "Челси" довольны прогрессом Мудрика и хотят оставить его в команде. Если вингер продолжит демонстрировать такое же старание, как и в начале сезона, он начнет получать больше игрового времени.

Напомним, жена бывшего футболиста сборной Украины Андрея Пятова заговорила об эмиграции за границу.

В донецком "Шахтере" обсуждают вероятность трансфера новичка национальной команды, который не сумел закрепиться в составе киевского "Динамо".

Сборная Украины сыграет решающий матч в Лиге Наций, болельщики смогут бесплатно посмотреть игру национальной команды.