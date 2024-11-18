Шахтер претендует на игрока, который не закрепился в составе Динамо

Иван Калюжный (в центре) в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Один из футболистов сборной Украины может сменить клуб уже во время ближайшего трансферного окна. На игрока "Александрии" претендуют сразу три команды УПЛ.

Руслану Ротаню будет сложно сохранить в составе одного из лидеров, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Контракт полузащитника Ивана Калюжного с "Александрией" истекает летом 2025 года. Вскоре после дебюта игрока в сборной Украины клуб предложил ему продлить соглашение. Зарплата Калюжного по условиям договора должна вырасти в 2,5 раза. Однако хавбек взял время подумать.

Иван Калюжный во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Кто претендует на Калюжного

Сезон 2024/2025 складывается успешно для 26-летнего воспитанника харьковского футбола. Он провел первые матчи в национальной команде и забил 1 мяч в 12 матчах за "Александрию". На футболиста обратили внимание зарубежные клубы, однако наибольшую активность проявляют представители УПЛ.

Главным претендентом на Калюжного стал донецкий "Шахтер". Спортивный директор команды Дарио Срна считает, что опытный футболист усилит состав команды. Также хавбек "Александрии" интересует львовские "Карпаты", которые уже ближайшей зимой собираются активно работать на трансферном рынке. Третьим претендентом на Ивана стал ЛНЗ, в котором он уже играл на правах аренды.

В прошлом Калюжный выступал за "Динамо", "Металлист 1925" и львовский "Рух".

Напомним, сборную Украины может возглавить известный иностранный тренер.

Киевское "Динамо" планирует продажу сразу трех опытных игроков, которые являются лидерами команды.

Бывший форвард "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев объяснил, почему считает Руслана Ротаня лучшим тренером Украины, а также ответил на критику болельщиков.