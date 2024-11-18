Евгений Селезнев сравнил себя с Русланом Ротанем в качестве тренера

Евгений Селезнев. Фото: Новости.

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев еще не определился с тем, где хочет работать. При этом он сравнил себя и главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

О сравнении себя с Ротанем Селезнев рассказал корреспонденту Новости.LIVE на мероприятии, организованном Ассоциацией спортивных журналистов Днепропетровской области АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Почему Селезнев не будет тренером

По словам Селезнева, он учится, чтобы лучше разбираться в деятельности тренером. При этом он никогда не собирается тренировать команду.

Селезнев привел пример того, почему Ротань стал хорошим тренером, а он не будет.

"Для меня это немного по-другому. Я вижу, что и как взять у Руслана Петровича. Он более спокоен. Он более скурпулезный. Я же немного разгильдяем был. Потому что?"

Для меня эмоции — это двигатель. Для меня важно общение, объяснение. Это больше меня. Чем каждый день разбирать тренировки. Я не столь ментально готов для этого", — сказал Селезнев.

Также Евгений рассказал, что в дальнейшем не хочет быть ни комментатором, ни экспертом на телевидение, поскольку не учился для такого.

Напомним, Селезнев рассказал, что никогда не станет главным тренером.

Также Селезнев прокомментировал возможный конфликт с фанатами "Днепра" из-за работы в "Днепре-1".