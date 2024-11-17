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Селезнев рассказал, планирует ли стать тренером

17 ноября 2024 11:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Евгений Селезнев рассказал о планах в футболе после Днепра-1
Евгений Селезнев. Фото: СК "Днепр-1"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев хочет остаться в футболе. Потому после "Днепра-1" собирается искать новую команду.

При этом его не интересует тренерская работа, передает корреспондент Новини.LIVE с мероприятия, организованного Ассоциацией спортивных журналистов Днепропетровской области АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Евгений Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Кем хочет работать Селезнев

По словам Селезнева, он видит себя в футболе, поскольку может наслаждаться и знает, что подсказать.

"Вообще, я вижу себя в футболе. Я не представляю, что будет, если этого не произойдет. Это моя жизнь, моя цель — наслаждаться и помогать тем, что знаю. Тренером? Нет, вряд ли", — сказал Евгений.

Также бывший футболист рассказал об опыте, который он уже получил во время пробы в "Днепре-1".

Селезнев поделился, что ему очень понравился период в "Днепр-1", ведь это был полезный опыт перехода от футболиста на другой уровень. Он отметил, что такой процесс изменяет подход к восприятию игры.

"Ты должен по-другому смотреть на футбол. Раньше я видел Ротаня, который просто должен был отдать пас или забить. А сейчас понимаю, что все начинается с передачи, которая запускает целую цепь событий.

Вне поля ты должен понимать каждого футболиста. Каждый из них — это личность. Ты должен найти ключ к каждому. Общаться, понимать, какое у него настроение и почему.

Это необходимо объединять. Для меня эмоциональное состояние значительно важнее физического. Потому что физическое можно наверстать, а эмоции просто так не возьмешь", — сказал Селезнев.

За свою карьеру Евгений играл за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар", "Малагу", "Бураспор", "Колос" и "Минай".

Селезнев за карьеру сыграл 58 матчей за сборную Украины, где забил 11 мячей.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может подписать защитника сборной Украины и "Борнмута" Илью Забарного.

Киевское "Динамо" вернет из аренды у "Зари" игрока, который заменит Владимира Бражко.

футбол Днепр УПЛ Днепр-1 Евгений Селезнев

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