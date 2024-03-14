Селезнев приехал к военным и ему дали пострелять из РПГ — видео
Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев с гуманитарной помощью отправился на Донбасс. Там он встретился с военными и оставшимся местным населением.
Видео с визитом Селезнева на Донбасс опубликовала SportArena.
Селезнев взял в руки РПГ
Бывший форвард "Днепра" и "Шахтера" поехал в Донецкую область как волонтер вместе с военнослужащими. Евгений встретился с жителями региона, которые живут в подвалах.
Также Селезневу дали ручной противотанковый гранатомет АТ4 шведского производства, из которого ему удалось произвести выстрел. Позволили Евгению произвести стрельбу лежа и стоя из пулемета.
Отметим, что сейчас Селезнев работает в "Днепре-1" на одной из офисных должностей.
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