Селезнев приехал к военным и ему дали пострелять из РПГ — видео

Евгений Селезнев стреляет из АТ4. Фото: скриншот

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев с гуманитарной помощью отправился на Донбасс. Там он встретился с военными и оставшимся местным населением.

Видео с визитом Селезнева на Донбасс опубликовала SportArena.

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Бывший форвард "Днепра" и "Шахтера" поехал в Донецкую область как волонтер вместе с военнослужащими. Евгений встретился с жителями региона, которые живут в подвалах.

Также Селезневу дали ручной противотанковый гранатомет АТ4 шведского производства, из которого ему удалось произвести выстрел. Позволили Евгению произвести стрельбу лежа и стоя из пулемета.

Отметим, что сейчас Селезнев работает в "Днепре-1" на одной из офисных должностей.

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