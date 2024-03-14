Селезньов приїхав до військових і йому дали постріляти з РПГ — відео

Євген Селезньов стріляє з АТ4. Фото: скриншот

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов із гуманітарною допомогою вирушив на Донбас. Там він зустрівся з військовими і місцевим населенням, що залишилося в обстрілюванних селах.

Відео з візитом Селезньова на Донбас опублікувала SportArena.

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Колишній форвард "Дніпра" та "Шахтаря" поїхав до Донецької області як волонтер разом із військовослужбовцями. Євген зустрівся з жителями регіону, які мешкають у підвалах.

Також Селезньову дали ручний протитанковий гранатомет АТ4 шведського виробництва, з якого йому вдалося зробити постріл. Дозволили Євгену стріляти лежачи та стоячи з кулемета.

Зазначимо, що зараз Селезньов працює у "Дніпрі-1" на одній із офісних посад.

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