Селезньов приїхав до військових і йому дали постріляти з РПГ — відео
Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов із гуманітарною допомогою вирушив на Донбас. Там він зустрівся з військовими і місцевим населенням, що залишилося в обстрілюванних селах.
Відео з візитом Селезньова на Донбас опублікувала SportArena.
Селезньов взяв до рук РПГ
Колишній форвард "Дніпра" та "Шахтаря" поїхав до Донецької області як волонтер разом із військовослужбовцями. Євген зустрівся з жителями регіону, які мешкають у підвалах.
Також Селезньову дали ручний протитанковий гранатомет АТ4 шведського виробництва, з якого йому вдалося зробити постріл. Дозволили Євгену стріляти лежачи та стоячи з кулемета.
Зазначимо, що зараз Селезньов працює у "Дніпрі-1" на одній із офісних посад.
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