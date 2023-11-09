Селезньов назвав улюблених гравців Луческу в Шахтарі
Колишній форвард збірної України Євген Селезньов поділився спогадами про роботу Мірчі Луческу у "Шахтарі". Спортсмен назвав улюблених гравців румунського фахівця.
До цього списку увійшли й легіонери, й українські футболісти, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".
Ексфорвард "Шахтаря" Євген Селезньов прокоментував ставлення колишнього тренера команди Мірчі Луческу до гравців "гірників". Румунський наставник мав своїх улюбленців у донецькому клубі.
Що Селезньов розповів про Луческу
Спортсмен назвав наставника доброю та приємною людиною, а також зізнався, що колишній тренер "Шахтаря" особливо виділяв деяких легіонерів. Насамперед йдеться про Даріо Срну, який досі працює у донецькому клубі. Також Мірча Луческу високо цінував півзахисника Фернандіньо.
"Луческу говорив, що бразильці були для нього як діти. Це нормально, нічого поганого в цьому немає. Ракицького та Чигринського він також любив", — розповів Євген Селезньов.
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