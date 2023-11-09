Селезньов назвав улюблених гравців Луческу в Шахтарі

Гравці "Шахтаря" відзначають перемогу над "Барселоною". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов поділився спогадами про роботу Мірчі Луческу у "Шахтарі". Спортсмен назвав улюблених гравців румунського фахівця.

До цього списку увійшли й легіонери, й українські футболісти, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".

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Мірча Луческу на тренерському містку. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Селезньов розповів про Луческу

Спортсмен назвав наставника доброю та приємною людиною, а також зізнався, що колишній тренер "Шахтаря" особливо виділяв деяких легіонерів. Насамперед йдеться про Даріо Срну, який досі працює у донецькому клубі. Також Мірча Луческу високо цінував півзахисника Фернандіньо.

"Луческу говорив, що бразильці були для нього як діти. Це нормально, нічого поганого в цьому немає. Ракицького та Чигринського він також любив", — розповів Євген Селезньов.

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