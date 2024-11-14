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Забарный стал кандидатом на переход в один из лучших клубов мира

14 ноября 2024 10:49
Сергей Романчук - Редактор
Забарный стал кандидатом на трансфер в английский топ-клуб
Илья Забарный во время пробежки. Фото: instagram.com/uafukraine/
Сергей Романчук - Редактор

Футболист сборной Украины Илья Забарный в ближайшее время может уйти из "Борнмута". В услугах защитника заинтересован более амбициозный английский клуб. 

Трансфер Забарного состоится либо в январе, либо в июне 2025 года, сообщает Daily Mail

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Илья Забарный стал одним из лучших молодых защитников английской Премьер-лиги после перехода в "Борнмут" в январе 2023 года. За последний сезон трансферная стоимость украинца выросла и достигла практически 25 млн евро. "Вишни" уже скоро смогут заработать большие деньги на трансфере 22-летнего игрока. 

Илья Забарный
Илья Забарный в "Борнмуте". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может уйти Забарный 

Клубы из Италии и Испании уже давно следят за развитием карьеры футболиста, однако "Борнмут" пока не получал предложений о переходе защитника. Ситуация может измениться в начале 2025 года. 

В услугах Забарного заинтересован "Манчестер Юнайтед". Новый главный тренер команды Рубен Аморим получит в январе ограниченный бюджет на усиление состава, большая часть денег будет потрачена на поиск нового защитника. "МЮ" готов предложить за Илью 24 млн евро. 

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл за "Борнмут" 11 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.  

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к уходу из португальской "Бенфики". 

Футболист итальянской "Ромы" Артем Довбик может пропустить матчи национальной команды в Лиге Наций из-за травмы. 

спорт футбол Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут

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