Забарный стал кандидатом на трансфер в английский топ-клуб

Илья Забарный во время пробежки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболист сборной Украины Илья Забарный в ближайшее время может уйти из "Борнмута". В услугах защитника заинтересован более амбициозный английский клуб.

Трансфер Забарного состоится либо в январе, либо в июне 2025 года, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Илья Забарный стал одним из лучших молодых защитников английской Премьер-лиги после перехода в "Борнмут" в январе 2023 года. За последний сезон трансферная стоимость украинца выросла и достигла практически 25 млн евро. "Вишни" уже скоро смогут заработать большие деньги на трансфере 22-летнего игрока.

Илья Забарный в "Борнмуте". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может уйти Забарный

Клубы из Италии и Испании уже давно следят за развитием карьеры футболиста, однако "Борнмут" пока не получал предложений о переходе защитника. Ситуация может измениться в начале 2025 года.

В услугах Забарного заинтересован "Манчестер Юнайтед". Новый главный тренер команды Рубен Аморим получит в январе ограниченный бюджет на усиление состава, большая часть денег будет потрачена на поиск нового защитника. "МЮ" готов предложить за Илью 24 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл за "Борнмут" 11 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к уходу из португальской "Бенфики".

Футболист итальянской "Ромы" Артем Довбик может пропустить матчи национальной команды в Лиге Наций из-за травмы.