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Трубин покинет Бенфику уже летом — куда перейдет голкипер

13 ноября 2024 10:46
Сергей Романчук - Редактор
Трубин готовится перейти из Бенфики в один из лучших клубов Европы
Анатолий Трубин во время матча чемпионата Португалии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергей Романчук - Редактор

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин летом следующего года может уехать из Португалии. На футболиста претендуют сразу два известных клуба. 

"Бенфика" собирается продать Трубина и еще несколько игроков, сообщает A Bola

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Руководство "Бенфики" собирается изменить состав в случае, если португальская команда не сумеет победить в национальном первенстве по итогам этого сезона. "Орлы" будут активно работать на трансферном рынке. Однако перед укреплением состава клуб продаст некоторых футболистов, которые являются лидерами команды. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где будет играть Трубин 

Ориентировочная трансферная стоимость украинского вратаря составляет 25 млн евро, однако "Бенфика" не продаст его дешевле, чем за 30 млн евро. Существует несколько претендентов на Анатолия Трубина. 

За успехами голкипера следят представители английского "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Интера". В конце сезона обе команды по разным причинам поменяют вратарей. На "Олд Траффорд" недовольны Андре Онана, "красные дьяволы" ищут ему замену. Вратарь "Интера" Янн Зоммер является одним из лучших игроков команды, но в конце сезона он собирается переехать в один из клубов Саудовской Аравии. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфика" пока не получала конкретные предложения о трансфере Трубина, но в португальском клубе не сомневаются, что они скоро поступят. 

Напомним, голкипер сборной Украины Артем Довбик может уехать из лагеря национальной команды из-за травмы. 

В киевском "Динамо" готовятся заменить Александра Шовковского, если команда не станет чемпионом Украины. 

футбол Анатолий Трубин Бенфика спорт Футбол трансферы

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