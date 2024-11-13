Зинченко может потерять место в основе Арсенала из-за прихода новичка

Зинченко может потерять место в основе Арсенала из-за новичка
Лондонский "Арсенал" планирует активно поработать на зимнем трансферном рынке. Изменения в составе команды могут коснуться позиции, на которой выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко.
"Канониры" хотят подписать нового левого защитника, сообщает Daily Mail.
Во время зимнего трансферного окна 2025 года "Арсенал" может продать польского защитника Якуба Кивера. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы итальянские и испанские гранды. "Канониры" хотят заработать на продаже игрока 20 млн евро — именно столько "канониры" заплатили за него два года назад.
Кто заменит Кивера
Польский футболист является прямым конкурентом Александра Зинченко. Он тоже играет на позиции левого защитника. Однако уход Кивера не означает, что украинец станет стабильно выходить в основном составе.
"Канониры" интересуются защитником "Барселоны" Алехандро Бальде. Каталонцы могут продать игрока, поскольку в команде есть, кому играть на левом фланге. К тому же каталонцам нужны деньги.
При этом важно отметить, что Зинченко может сыграть не только слева в обороне, но и на других позициях, в частности, в центре поля.
Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в сферу интересов известных клубов.
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