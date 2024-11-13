Зинченко может потерять место в основе Арсенала из-за прихода новичка

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лондонский "Арсенал" планирует активно поработать на зимнем трансферном рынке. Изменения в составе команды могут коснуться позиции, на которой выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко.

"Канониры" хотят подписать нового левого защитника, сообщает Daily Mail.

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Во время зимнего трансферного окна 2025 года "Арсенал" может продать польского защитника Якуба Кивера. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы итальянские и испанские гранды. "Канониры" хотят заработать на продаже игрока 20 млн евро — именно столько "канониры" заплатили за него два года назад.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто заменит Кивера

Польский футболист является прямым конкурентом Александра Зинченко. Он тоже играет на позиции левого защитника. Однако уход Кивера не означает, что украинец станет стабильно выходить в основном составе.

"Канониры" интересуются защитником "Барселоны" Алехандро Бальде. Каталонцы могут продать игрока, поскольку в команде есть, кому играть на левом фланге. К тому же каталонцам нужны деньги.

Алехандро Бальде в "Барселоне". Фото: Reuters/Susana Vera

При этом важно отметить, что Зинченко может сыграть не только слева в обороне, но и на других позициях, в частности, в центре поля.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в сферу интересов известных клубов.

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