Довбик снова не сможет сыграть за сборную Украины

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время может покинуть лагерь национальной команды. Футболиста беспокоит травма, есть риск усугубить повреждение.

Довбик может не сыграть в ноябрьских матчах за "сине-желтых", сообщает Corriere dello Sport.

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Артем Довбик две последние недели жаловался на боли в колене. Однако обследование в итальянской "Роме" не выявило проблем со здоровьем у 27-летнего футболиста. В лагере сборной Украины форвард рассказал о своем дискомфорте. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик может не выйти на поле

Тренерский штаб сборной Украины примет решение об участии футболиста в ноябрьских матчах после того, как получит результаты обследования. Велика вероятность того, что Артем Довбик вернется в "Рому" уже в ближайшие дни.

В сезоне 2024/2025 украинский форвард сыграл на клубном уровне 15 матчей, в которых забил шесть голов.

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