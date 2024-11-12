Довбик снова не сможет сыграть за сборную Украины

Довбик готов уехать из лагеря сборной Украины — что известно
Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время может покинуть лагерь национальной команды. Футболиста беспокоит травма, есть риск усугубить повреждение.
Довбик может не сыграть в ноябрьских матчах за "сине-желтых", сообщает Corriere dello Sport.
Артем Довбик две последние недели жаловался на боли в колене. Однако обследование в итальянской "Роме" не выявило проблем со здоровьем у 27-летнего футболиста. В лагере сборной Украины форвард рассказал о своем дискомфорте. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.
Довбик может не выйти на поле
Тренерский штаб сборной Украины примет решение об участии футболиста в ноябрьских матчах после того, как получит результаты обследования. Велика вероятность того, что Артем Довбик вернется в "Рому" уже в ближайшие дни.
В сезоне 2024/2025 украинский форвард сыграл на клубном уровне 15 матчей, в которых забил шесть голов.
Сборная Украины занимает последнее место в своей группе перед двумя последними турами Лиги Наций.
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