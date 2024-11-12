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Довбик готов уехать из лагеря сборной Украины — что известно

12 ноября 2024 14:51
Станислав Костюк - Редактор
Довбик снова не сможет сыграть за сборную Украины
Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время может покинуть лагерь национальной команды. Футболиста беспокоит травма, есть риск усугубить повреждение.

Довбик может не сыграть в ноябрьских матчах за "сине-желтых", сообщает Corriere dello Sport

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Артем Довбик две последние недели жаловался на боли в колене. Однако обследование в итальянской "Роме" не выявило проблем со здоровьем у 27-летнего футболиста. В лагере сборной Украины форвард рассказал о своем дискомфорте. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик может не выйти на поле 

Тренерский штаб сборной Украины примет решение об участии футболиста в ноябрьских матчах после того, как получит результаты обследования. Велика вероятность того, что Артем Довбик вернется в "Рому" уже в ближайшие дни. 

В сезоне 2024/2025 украинский форвард сыграл на клубном уровне 15 матчей, в которых забил шесть голов. 

Сборная Украины занимает последнее место в своей группе перед двумя последними турами Лиги Наций. 

Напомним, тренерский штаб "Реала" описал перспективы Андрея Лунина в мадридской команде. 

В киевском "Динамо" может появиться новый тренер, речь идет об иностранном специалисте

В "Ингульце" начался новый конфликт игроков с президентом клуба из-за выплаты оклада. 

Артем Довбик футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций спорт

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