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Анчелотти вынес вердикт Лунину — сколько матчей сыграет украинец

11 ноября 2024 13:31
Станислав Костюк - Редактор
Анчелотти объяснил, сколько Лунин будет играть в основе Реала
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжает выходить на поле в основном составе мадридского "Реала". Эксперты и болельщики хвалили вратаря после недавнего матча "бланкос" в чемпионате Испании.

Главный тренер Карло Анчелотти решил, сколько еще поединков украинец проведет в стартовом составе, сообщает DefensaCentral.

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Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от очередной травмы. В отсутствие бельгийского вратаря Андрей Лунин вернулся себе место в основе "Реала". В недавнем матче с "Осасуной" (4:0) он снова не пропустил ни одного мяча в свои ворота. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин выбивает мяч ударом от ворот. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Как долго Лунин будет основным 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти по-прежнему не считает украинцам футболистом стартового состава в тех случаях, когда Тибо Куртуа способен играть. Итальянский наставник признался членам своего тренерского штаба, что ему будет жалко снова сажать Лунина на скамейку запасных, однако это решение является непоколебимым. 

Свой следующий матч "Реал" сыграет в рамках Ла Лиги в воскресенье, 24 ноября. Мадридская команда отправится в гости к "Леганесу". Не исключено, что Куртуа к тому времени выздоровеет и вернется в основной состав. Однако уже зимой бельгийский вратарь может перейти в "ПСЖ". 

Напомним, главному тренеру "Динамо" Александру Шовковскому угрожает отставка, если он не выполнит требование руководства клуба. 

В "Ингульце" возник новый скандал из-за решения президента клуба лишить футболистов выплат. 

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Артем Довбик сможет поработать в "Роме" под руководством уже третьего тренера за нынешний сезон. 

спорт Реал Мадрид футбол Карло Анчелотти Андрей Лунин Тибо Куртуа

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