Мудрик случайно раскрыл имя своей любимой девушки

Михаил Мудрик в борьбе с "Арсеналом". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Болельщики сборной Украины и английского "Челси" с одинаковым усердием пытаются найти подробности личной жизни Михаила Мудрика. Молодой футболист никогда не комментирует свои отношения с девушками.

Болельщики привели доказательства того, что Мудрик встречается с известной российской моделью, сообщает The Shed End.

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Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Что известно о Грачевой

Россиянка родилась в Ростове-на-Дону и сделала успешную модельную карьеру после переезда в Москву. Девушка давно живет за границей, поддерживает футбольный клуб "Челси" и развивает собственные соцсети, где на нее суммарно подписано несколько миллионов поклонников.

Модель Виолетта Грачева. Фото: instagram.com/violetta.bert

Девушка рекламирует модные бренды, участвует в показах и демонстрирует кадры красивой жизни. Ей регулярно приписывают романы со звездами мирового спорта. В последнее время болельщики обсуждают отношения модели с Михаилом Мудриком. Несмотря на то, что молодые люди не комментируют эти слухи, фанаты спорта публикуют многочисленные подтверждения в пользу такой теории.

В сезоне 2024/2025 Мудрик сыграл за "Челси" 12 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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