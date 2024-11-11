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Мудрик встречается с моделью — известна избранница игрока

11 ноября 2024 11:31
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик случайно раскрыл имя своей любимой девушки
Михаил Мудрик в борьбе с "Арсеналом". Фото: Reuters/Peter Cziborra
Станислав Костюк - Редактор

Болельщики сборной Украины и английского "Челси" с одинаковым усердием пытаются найти подробности личной жизни Михаила Мудрика. Молодой футболист никогда не комментирует свои отношения с девушками.

Болельщики привели доказательства того, что Мудрик встречается с известной российской моделью, сообщает The Shed End

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Болельщики "Челси" обсуждают фотографии Михаила Мудрика, на которых оказалась женская рука. Они уверены, что украинский футболист отдыхает в обществе Виолетты Грачевой, с которой ему давно приписывают роман. Спортсмен и модель недавно снова подписались друг на друга в социальных сетях. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Что известно о Грачевой 

Россиянка родилась в Ростове-на-Дону и сделала успешную модельную карьеру после переезда в Москву. Девушка давно живет за границей, поддерживает футбольный клуб "Челси" и развивает собственные соцсети, где на нее суммарно подписано несколько миллионов поклонников. 

Виолетта Грачева
Модель Виолетта Грачева. Фото: instagram.com/violetta.bert

Девушка рекламирует модные бренды, участвует в показах и демонстрирует кадры красивой жизни. Ей регулярно приписывают романы со звездами мирового спорта. В последнее время болельщики обсуждают отношения модели с Михаилом Мудриком. Несмотря на то, что молодые люди не комментируют эти слухи, фанаты спорта публикуют многочисленные подтверждения в пользу такой теории. 

В сезоне 2024/2025 Мудрик сыграл за "Челси" 12 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, киевское "Динамо" может возглавить зарубежный тренер вместо Александра Шовковского. 

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Михаил Мудрик футбол Челси Сборная Украины по футболу спорт

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12:26 Возросло количество раненых из-за атаки на Кривой Рог, — ОВА

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

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