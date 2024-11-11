Жена Андрея Лунина: как выглядит любовь украинского голкипера

Что известно о жене Лунина — как выглядит дама сердца вратаря
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не приедет на матчи сборной в Лиги Наций по семейным обстоятельствам. Игрок в соцсетях намекнул на проблемы со здоровьем у своей жены Анастасии.
Девушка не просто является женой Лунина, но и помогает ему в работе с соцсетями, сообщил портал Новини.LIVE.
Анастасия Лунина активно ведет соцсети мужа, но не забывает и о своих. В Instagram у девушки 181 тысяча фолловеров.
Жена Лунина могла заболеть
В крайнем матче перед международным окном для сборных, в чемпионате Испании "Реал" сыграл против "Осасуны". Команда из Мадрида победила со счетом 4:0, а одну из голевых передач сделал Лунин.
После игры Андрей посвятил свой ассист Анастасии, которая не смогла присутствовать на матче. Футболист написал, что здоровье важнее.
В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" пять матчей, где пропустил восемь мячей и провел две "сухие" игры. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 25 млн евро.
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