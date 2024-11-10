Скандал и потасовка на благотворительном матче RUH Media Team и IGNIS в Винниках

Драка команд во Львове. Фото: скриншот

В Винниках на базе львовского "Руха" потасовкой завершился матч местного "Ruh Media Team" и киевского "IGNIS". Относительно футбола, игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Интересно, что матч был благотворительным, передает портал Новини.LIVE.

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Спровоцировал и участвовал в потасовке "медийный президент" RUH Андрей Гаврылив. После одного из стыков дал волю эмоциям бывший львовский игрок "Днепра" и "Руха" Олег Федорчук. Затем на поле влетел блогер Гаврылив, который начал бить игроков соперника руками, ногами и сломал нос игроку, который хотел разнять участников драки.

"Медийный президент" IGNIS Артем Милевский в драке участвовал только словесно.

Еще один бывший футболист "Динамо" Киев Николай Морозюк пытался оттянуть участников потасовки.

Футболист IGNIS Алексей Алетинский после потасовки назвал Гаврылива неуравновешенным.

Напомним, в Украине после проблем с сердцем скончался бывший боксер Вячеслав Узелков. Пока известно, где и когда состоится церемония прощания с винничанином.

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