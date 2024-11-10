Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Матч команды Милевского закончился дракой и сломанным носом arrow

Матч команды Милевского закончился дракой и сломанным носом

10 ноября 2024 16:35
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Скандал и потасовка на благотворительном матче RUH Media Team и IGNIS в Винниках
Драка команд во Львове. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Винниках на базе львовского "Руха" потасовкой завершился матч местного "Ruh Media Team" и киевского "IGNIS". Относительно футбола, игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Интересно, что матч был благотворительным, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by IGNIS Football Club (@ignis.fc)

Драка не обошла Милевского

Спровоцировал и участвовал в потасовке "медийный президент" RUH Андрей Гаврылив. После одного из стыков дал волю эмоциям бывший львовский игрок "Днепра" и "Руха" Олег Федорчук. Затем на поле влетел блогер Гаврылив, который начал бить игроков соперника руками, ногами и сломал нос игроку, который хотел разнять участников драки.

"Медийный президент" IGNIS Артем Милевский в драке участвовал только словесно.

Еще один бывший футболист "Динамо" Киев Николай Морозюк пытался оттянуть участников потасовки.

Футболист IGNIS Алексей Алетинский после потасовки назвал Гаврылива неуравновешенным.

Напомним, в Украине после проблем с сердцем скончался бывший боксер Вячеслав Узелков. Пока известно, где и когда состоится церемония прощания с винничанином.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может перейти в успешный клуб Серии А.

блогеры Артем Милевский драка Рух Львов футбол

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:47 Ухудшение погодных условий в Одессе — чего ждать завтра

16:47 В ЦПД прокомментировали "слитые" в медиа мирные сценарии Трампа

16:41 В ТЦК объяснили, как вручают повестки и кого могут задержать

16:35 Матч команды Милевского закончился дракой и сломанным носом

16:21 Как военным компенсируют переезд и аренду

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:18 Выпущено 54 дрона — Кипер о последствиях атаки на Одессу

16:08 Экс-командующий НАТО дал неожиданный прогноз окончания войны

16:00 Одесской области выделили 500 миллионов на школьные укрытия

15:32 В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку пленных — фото

15:25 Льготы для детей погибших военных — полный список

16:47 Ухудшение погодных условий в Одессе — чего ждать завтра

16:47 В ЦПД прокомментировали "слитые" в медиа мирные сценарии Трампа

16:41 В ТЦК объяснили, как вручают повестки и кого могут задержать

16:35 Матч команды Милевского закончился дракой и сломанным носом

16:21 Как военным компенсируют переезд и аренду

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:18 Выпущено 54 дрона — Кипер о последствиях атаки на Одессу

16:08 Экс-командующий НАТО дал неожиданный прогноз окончания войны

16:00 Одесской области выделили 500 миллионов на школьные укрытия

15:32 В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку пленных — фото

15:25 Льготы для детей погибших военных — полный список

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд