Скандал та бійка на благодійному матчі RUH Media Team та IGNIS у Винниках

Бійка команд у Львові. Фото: скриншот

У Винниках на базі львівського "Руха" бійкою завершився матч місцевого "Ruh Media Team" та київського "IGNIS". Щодо футболу, то гра завершилась перемогою господарів з рахунком 3:2.

Цікаво, що матч був благодійний, передає портал Новини.LIVE.

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Спровокував та брав участь у бійці "медійний президент" RUH Андрій Гаврилів. Після одного зі стиків дав волю емоціям колишній львівський гравець "Дніпра" та "Руха" Олег Федорчук. Потім на поле влетів блогер Гаврилів, який почав бити гравців суперника руками, ногами та зламав ніс гравцю, який хотів розборонити учасників бійки.

"Медійний президент" IGNIS Артем Мілевський у бійці брав участь лише словесно.

Ще один колишній футболіст "Динамо" Київ Микола Морозюк намагався відтягнути учасників бійки.

Футболіст IGNIS Олексій Алетинський після бійки назвав Гавриліва неврівноваженим.

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