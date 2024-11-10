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Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

10 листопада 2024 13:04
Станіслав Костюк - Редактор
Смерть Узелкова — відомо, де і коли пройде похорон боксера
В'ячеслав Узелков під час зйомок для телебачення. Фото: instagram.com/uzelkov_official/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український спортсмен В'ячеслав Узелков раптово помер цього тижня. Рідні, близькі, друзі та шанувальники таланту колишнього боксера зможуть з ним попрощатися найближчого понеділка.

Стало відомо, де відбудеться церемонія прощання з Узелковим, повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Ukrainian Boxing Federation".

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У суботу, 9 листопада, стало відомо про смерть колишнього професійного боксера, відомого тренера та телеведучого В'ячеслава Узелкова. Обставини трагедії досі залишаються невідомими.

В'ячеслав Узєлков
В'ячеслав Узелков у спортивному залі. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Прощання з Узелковим

Українці зможуть віддати останню шану спортсменові у понеділок, 11 листопада, у Вінниці, де останніми роками жив В'ячеслав. Прощання з Узелковим відбудеться о 9:00 у центрі ритуальних послуг "Реквієм".

Проблеми В'ячеслава Узелкова зі здоров'ям почалися ще у 2012 році після травми під час одного із боксерських боїв. Спортсмен пережив інсульт у 33 роки. Наприкінці березня 2024 року у В'ячеслава діагностували тромб у серці та аорті, він страждав від гангрени ноги. Узелков пережив операцію, став інвалідом II групи та перебував на реабілітації.

Нагадаємо, колишня дружина та син Узелкова відреагували на новину про смерть спортсмена.

Ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко зробив заяву щодо несподіваної смерті В'ячеслава Узелкова.

Вінниця бокс В'ячеслав Узелков похорон спорт

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