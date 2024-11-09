Віталій Кличко висловився про смерть В'ячеслава Узелкова

Кличко зробив заяву щодо смерті свого експідопічного Узелкова
Міський голова Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко відреагував на смерть колишнього боксера та шоумена В'ячеслава Узєлкова. Відомого спортсмена не стало 9 листопада.
Свою реакцію щодо колишнього підопічного Кличко залишив у Телеграмі.
Що Кличко написав про Узелкова
За словами Кличка, Узелков, який був чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі, був щирою людиною та талановитим боксером.
Мер Києва нагадав, що до професійного боксу В'ячеслав був призером на чемпіонатах світу та Європи, а після переходу у профі виграв 30 боїв, 19 достроково.
До того ж у професіоналах Узелков боксував під патронатом промоутерської компанії K2 братів Кличків.
"В'ячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти. Щирі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять В'ячеславу", — написав Кличко.
Зазначимо, що про смерть Узелкова повідомив колишній народний депутат та ексглава Федерації боксу України Володимир Продивус, який, як і Узєлков, також із Вінниці.
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