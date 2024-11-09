Віталій Кличко висловився про смерть В'ячеслава Узелкова

Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Міський голова Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко відреагував на смерть колишнього боксера та шоумена В'ячеслава Узєлкова. Відомого спортсмена не стало 9 листопада.

Свою реакцію щодо колишнього підопічного Кличко залишив у Телеграмі.

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Що Кличко написав про Узелкова

За словами Кличка, Узелков, який був чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі, був щирою людиною та талановитим боксером.

Мер Києва нагадав, що до професійного боксу В'ячеслав був призером на чемпіонатах світу та Європи, а після переходу у профі виграв 30 боїв, 19 достроково.

До того ж у професіоналах Узелков боксував під патронатом промоутерської компанії K2 братів Кличків.

"В'ячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти. Щирі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять В'ячеславу", — написав Кличко.

Зазначимо, що про смерть Узелкова повідомив колишній народний депутат та ексглава Федерації боксу України Володимир Продивус, який, як і Узєлков, також із Вінниці.

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