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Кличко зробив заяву щодо смерті свого експідопічного Узелкова

9 листопада 2024 21:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Віталій Кличко висловився про смерть В'ячеслава Узелкова
Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Міський голова Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко відреагував на смерть колишнього боксера та шоумена В'ячеслава Узєлкова. Відомого спортсмена не стало 9 листопада.

Свою реакцію щодо колишнього підопічного Кличко залишив у Телеграмі.

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В'ячеслав Узелков. Фото: скриншот

Що Кличко написав про Узелкова

За словами Кличка, Узелков, який був чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі, був щирою людиною та талановитим боксером.

Мер Києва нагадав, що до професійного боксу В'ячеслав був призером на чемпіонатах світу та Європи, а після переходу у профі виграв 30 боїв, 19 достроково.

До того ж у професіоналах Узелков боксував під патронатом промоутерської компанії K2 братів Кличків.

"В'ячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти. Щирі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять В'ячеславу", — написав Кличко.

Зазначимо, що про смерть Узелкова повідомив колишній народний депутат та ексглава Федерації боксу України Володимир Продивус, який, як і Узєлков, також із Вінниці.

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бокс В'ячеслав Узелков Віталій Кличко українські боксери професійний бокс

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