Син боксера Узелкова відреагував на раптову смерть батька

В'ячеслав Узелков з сином Робертом. Фото: соцмережі

Колишній призер чемпіонатів світу та Європи з боксу В'ячеслав Узелков несподівано помер у віці 45 років. Його 15-річний син Роберт прокоментував смерть батька.

Відповідний допис з'явився на його сторінці в Instagram у суботу, 9 листопада.

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"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б не були у нас стосунки, все одно боляче і неприємно", — йдеться у його сториз.

Водночас хлопець не розкрив причини смерті. Раніше він зазначав, що батько не бере участі в його вихованні, вони довгий час не підтримували зв'язок.

Скриншот сториз

Нагадаємо, цієї весни спортсмен повідомив, що переніс операцію на серці. Після цього він став інвалідом II групи.

Також колишня дружина Узелкова Марина Боржемська вийшла на зв'язок після трагічної звістки про смерть спортсмена.