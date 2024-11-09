Український боксер Узелков несподівано помер

В'ячеслав Узелков під час тренування. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Колишній призер чемпіонатів світу та Європи з боксу В'ячеслав Узелков помер в Україні. В останні роки спортсмен мав проблеми зі здоров'ям.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Федерації боксу в Україні Володимир Провидус.

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В'ячеслав Узелков був одним із найпопулярніших боксерів України. Його кар'єра активно розвивалася з 2004 до 2014 року. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу, протистояв Бейбуту Шуменову, Томашу Адамеку, Іштвану Варзі та іншим відомим противником.

В'ячеслав Узелков під час спортивної кар'єри. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Обставини трагедії

Свій останній бій у професійному спорті В'ячеслав Узелков провів у квітні 2012 року. Українець програв представнику Сербії Геарду Аєтовичу.

Після закінчення кар'єри Узелков працював на телебаченні, спробував сили у політиці, був успішним тренером.

Ще у 2012 році стало відомо, що під час одного з поєдинків Узелков отримав сильний удар по голові, який спричинив інсульт у В'ячеслава. Весною 2024 року спортсмен оголосив, що переніс операцію на серці. Після цього він став інвалідом II групи.

Обставини смерті Узелкова невідомі. Йому було 45 років.

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