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Відомий український боксер несподівано помер

9 листопада 2024 15:43
Станіслав Костюк - Редактор
Український боксер Узелков несподівано помер
В'ячеслав Узелков під час тренування. Фото: instagram.com/uzelkov_official/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній призер чемпіонатів світу та Європи з боксу В'ячеслав Узелков помер в Україні. В останні роки спортсмен мав проблеми зі здоров'ям.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Федерації боксу в Україні Володимир Провидус.

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В'ячеслав Узелков був одним із найпопулярніших боксерів України. Його кар'єра активно розвивалася з 2004 до 2014 року. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу, протистояв Бейбуту Шуменову, Томашу Адамеку, Іштвану Варзі та іншим відомим противником.

В'ячеслав Узєлков
В'ячеслав Узелков під час спортивної кар'єри. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Обставини трагедії

Свій останній бій у професійному спорті В'ячеслав Узелков провів у квітні 2012 року. Українець програв представнику Сербії Геарду Аєтовичу.

Після закінчення кар'єри Узелков працював на телебаченні, спробував сили у політиці, був успішним тренером.

Ще у 2012 році стало відомо, що під час одного з поєдинків Узелков отримав сильний удар по голові, який спричинив інсульт у В'ячеслава. Весною 2024 року спортсмен оголосив, що переніс операцію на серці. Після цього він став інвалідом II групи.

Обставини смерті Узелкова невідомі. Йому було 45 років.

Нагадаємо, Саудівська Аравія набула авторитетного видання про бокс The Ring.

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бокс трагедія спорт В'ячеслав Узелков

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