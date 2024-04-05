Боксер В'ячеслав Узелков перенесе важку операцію на серці — що відомо

Відомий спортсмен та фітнес-тренер В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Відомий український боксер та фітнес-тренер В'ячеслав Узелков знову опинився у лікарні. Спортсмену у найближчі години проведуть складну операцію на серці.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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На 5 квітня у спортсмена запланована важлива операція на серці. Зараз Узелков перебуває у лікарні і йому проводять усі необхідні медичні маніпуляції.

За годину до операційного втручання він вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками та повідомив, що зараз дуже нервує у лікарні. Він подякував усім за підтримку та повідомив, що деякий час буде знаходитись у реанімації, а тому не буде виходити на зв'язок.

"Ось і настав той день, якого я чекав і боявся. Ніколи не переживав, як зараз. Дуже складна операція на серці. Через годину мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую усім за підтримку. Друзям за добрі слова і підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв'язку і якщо все добре, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі. Просити пробачення не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно долаю. Ось і це я подолаю", — написав боксер.

Відомий спортсмен та фітнес-тренер В'ячеслав Узелков у лікарні. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Підтримати відомого спортсмена прийшла його хрещена кума, дружина телеведучого СТБ Михайла Присяжнюка із донечкою.

Відомий спортсмен та фітнес-тренер В'ячеслав Узелков у лікарні із близькими. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Нагадаємо, ми раніше писали, що Узєлков покінчив зі спортом і натякнув на серйозні проблеми зі здоров'ям. Також Арнольд Шварценеггер вперше після складних операцій показав свій кардіостимулятор.